Leclerc: “Umarım yol tutuş yine düşük olur”

Ferrari sürücüsü Leclerc, geçtiğimiz sene ilk 10 dışından başladığı Türkiye Grand Prix'sinde podyumu son anda kaçırıp dördüncü olmuşu. Takım arkadaşı Sebastian Vettel de ilk 10'un dışından başlayıp üçüncü olmuş ve podyum elde etmişti.

Intercity İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek hafta sonu öncesinde konuşan Leclerc, “Geçtiğimiz sezonki yarışta oldukça eğlenmiştim. Yol tutuş çok azdı ve birçok kişinin şikayet ettiğini hatırlıyorum. Ancak mutlu olan birkaç kişiden biriydim, çünkü rekabetçiydik ve iyi pozisyonlar için savaşıyorduk. Ve podyum mümkündü.”

“Yani o hafta sonundan keyif almıştım. İstediğim gibi bitmemişti, podyumu kaçırmıştım. Ancak genel olarak bizim için iyi bir hafta sonuydu ve umarım bu sene de bunu tekrarlayabiliriz.”

“Yol tutuşun geçen seneki kadar kötü olacağını düşünmüyorum. Ancak umarım kaygan olur ve bize fayda sağlar.”

“Bekleyip göreceğiz. Hafta sonu başlamadan önce şartların nasıl olacağını bilemeyiz. Her türlü duruma karşı hazırlıklıyız ve aracımızla, sürüş tarzımızla neler yapmamız gerektiğini biliyoruz.” dedi.

Bu sezon kimin şampiyon olacağını düşündüğü sorulduğunda Leclerc, “Bunu cevaplamak imkansız. Hem Max hem de Lewis bu sene çok rekabetçi. Mücadele çok yakın ve bu, spor için kesinlikle iyi. Onlarla beraber mücadele etmek isterdim. Ancak henüz durum böyle değil.”

“Ancak bir isim vermem gerekirse Max derdim. Çünkü o, bu seneki yarışlarda Lewis’ten daha hızlı göründü. Ancak Lewis de inanılmaz istikrarlı bir sürücü ve her zaman mücadele içerisinde oldu, beklemediğiniz zamanlarda bile. Bu yüzden çok yakın bir savaş olacak.”

Rusya’da getirilen yeni güç ünitesi konusunda ise Monakolu sürücü, “Yeni güç ünitesi, doğru yönde atılmış bir adım. Oyunu tamamen değiştirecek bir şey değil, ancak bu küçük gelişimlere devam etmek için zorlamaya devam edeceğiz. Ve umarım çok yakında galibiyetler için savaşabiliriz.” ifadelerini kullandı.

Charles Leclerc, Ferrari SF1000 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images