Leclerc: "Umarım vites kutusunda hasar yoktur"

Leclerc, cumartesi günü Ferrari ile beklenmedik bir pole pozisyonu alırken, seansın bitimine saniyeler kala önce iç bariyere ardından da duvara çarparak aracına büyük hasar verdi.

Bunun üzerine kırmızı bayrak çıktı ve bu, hiçbir sürücünün üçüncü bölümdeki son haklarında derecelerini geliştiremeyeceği anlamına geliyordu. Böylelikle Leclerc, 1:10.346'lık turuyla Max Verstappen ve Valtteri Bottas'ın önünde pole pozisyonunu kazanmış oldu.

Leclerc, "Seansı bu şekilde duvarda bitirmek üzüntü verici ve kesinlikle hoş hissettirmiyor."

"Fakat aynı zamanda ilk turumdan ötürü inanılmaz derecede mutluyum. İlk viraj oldukça zordu ve orayı harika şekilde dönemedim, fakat sonrasında ikinci ve üçüncü sektörde çok iyiydim ve pole pozisyonundan başlayacağım için çok mutluyum." dedi.

Bununla beraber bariyerlerde biten seans, Leclerc için pahalıya patlayabilir. Çünkü Leclerc'in vites kutusu değiştirilebilir ve böyle bir durumda beş sıra grid cezası alabilir.

Vites kutusu hakkında endişeli olup olmadığı sorulduğunda Leclerc şöyle yanıt verdi: "Öyleyim ama göreceğiz. Umarım sorun yoktur."

Leclerc, vites kutusu değişimi için beş sıra grid cezası alırsa, pole pozisyonu Red Bull pilotu Verstappen'e gidecek Leclerc de yarışa altıncı başlayacak.

Eğer ceza gelmezse bu, Leclerc'in Formula 1'deki sekizinci pole pozisyonu olacak. Ferrari ise 2019 Meksika'dan bu yana ilk kez ilk sırada olacak.

Ferrari, sezonun ilk bölümünü F1 gridinin ortasında geçirdi, ancak Perşembe günü Monako'da hem Mercedes hem de Red Bull ile mücadeleye edebilecek seviyedelerdi.

Leclerc, sıralama turlarının ikinci bölümünü de zirvede tamamladı ve Ferrari'nin güçlü temposu karşısında kendisini sakin tutmakta zorlandığını söyledi.

Leclerc, "Araç içerisinde oldukça duygusal olduğumu hissedebiliyordum, fakat kendime her şeyi bir araya getirme yerinin üçüncü bölüm olduğunu söyledim."

“Bunu yapmayı başardım ve bu yüzden inanılmaz derecede mutluyum. Fakat puan hesabını yarın yapacağız."

“Sadece şunu söylemeliyim: yarın yarışa pole pozisyonundan ve dördüncü sıradan başlayacak olmak bizim için sürpriz oldu." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF21 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images