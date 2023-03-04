Leclerc: "Umarım rakiplerimizin performansı piste özgüdür"

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Charles Leclerc cuma günü gerçekleştirilen seanslarda zirvenin epey uzağında kaldığı için hayal kırıklığı yaşadı.

Yine de Monakolu pilot pozitif noktalara odaklanmak istiyor.

Günün ardından konuşan Leclerc, "Ben ilk günün iyi geçtiğini düşünüyorum. Çok sayıda tur attık ve araçta kendimi giderek daha rahat hissediyordum, ki bu da olumlu bir şey."

"Herkes çok farklı planlar uyguladığı için henüz nerede olduğumuzu söylemek çok zor fakat biz kendimize odaklanıyoruz ve doğru yönde ilerlemeye devam edeceğiz." dedi.

Red Bull ve Aston Martin sorulduğunda Leclerc, "Umarım Red Bull ve Aston Martin'in hızı sadece bu pistte bu kadar güçlüdür."

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Erik Junius

"Açık konuşmak gerekirse ben de bilmiyorum. Henüz çok erken. Belki Aston Martin, yarın bugüne kıyasla daha da güçlü olacak, bilemiyoruz."

"Ben sadece kendi düşüncelerimi söyleyebilirim."

"Yine de Ferrari'nin pole pozisyonunu almak için yeterli performansı olmadığını düşünüyorum."

"Elbette yukarılarda yer alabiliriz. En güçlü olmasak bile, karşı karşıya olduğumuz tüm fırsatlardan faydalanmaya çalışmamız gerekiyor." dedi.

Fakat garajın diğer tarafında Carlos Sainz için pek de iyi bir gün olmadı.

İspanyol pilot, "Başlangıçta beklediğimizden daha zorlu bir Cuma günüydü."

"Denge farklıydı ve aracı her iki seansta da değiştirerek, ana problemleri düzeltmeye çalıştık."

"Yine de henüz sadece Cuma günündeyiz ve gece boyunca her şeyi analiz edip yarın ileriye doğru bir adım atabileceğimize eminim." dedi.