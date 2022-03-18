Leclerc: "Umarım pole pozisyonu için savaşabiliriz"

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Ferrari'deki pozitif ivme, Bahreyn GP'deki ilk günde de devam etti ve özellikle Charles Leclerc'in turları çok kuvvetliydi.

Günün ardından soruları yanıtlayan Leclerc, şöyle dedi: "Kimse aracının sınırında değil ama bugün kötü bir sürprizle karşılaşmadık ve bu da iyiye işaret."

"Yani aşağı yukarı mücadelede gibi görünüyoruz. Bu, iyi bir şey ve bizi biraz gülümsetiyor. Fakat yarın için hâlâ yapılacak çok iş var ve umarım pole pozisyonu için savaşabiliriz."

"Bence durum fena görünmüyor ve bugün gayet iyiydi. Test ettiğimiz pek çok şey vardı. Bu sabah başladığımız yere kıyasla araçta biraz değişiklik yaptık ve yaptığımız tüm değişiklikler ilerlememizi sağladı."

"Yarın için de aynı adımı atmalıyız ve umarım pole pozisyonu savaşı vereceğimiz bir araca sahip olabiliriz."

Pazar günü için hedefi sorulduğunda Leclerc, "Şu noktada evet, iyi görünüyor, umarım böyle kalır. Yine de asla bilemezsiniz."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Fakat şu ana kadar iyi bir iş çıkardık. Araçta kendimi rahat hissediyorum ve Barselona'da da araçta kendimi çok iyi hissetmiştim."

"Zorlamaya devam etmem ve küçük detaylar üzerinde çalışmam gerekiyor. Sonrasında neler olacağını göreceğiz." dedi.

Carlos Sainz ise daha zorlu bir gün geçirirken, aracın ön tarafıyla ilgili problemler yaşadığını söylüyor.

"Takım için olumlu bir başlangıç ​​olduğunu düşünüyorum, testlerden bu yana sahip olduğumuz iyi hissi biraz da olsa doğrulamış olduk."

"Kendi açımdan konuşursam, ikinci seans biraz zordu. Kısa sürüşlerde aracı tam olarak anlayamadım."

"Ön lastiklerde ve lastik ısıtmada zorlanıyorum, orta hızlı virajlarda önden kayma yaşıyorum, hâlâ olması gerektiği gibi süremiyorum."

"O noktada yapmamız gereken bazı işler var. Gece boyunca çalışıp, yarın için biraz tur zamanı bulduğumdan emin olmam gerekiyor."

"Nerede çalışmamız ve hangi alanları geliştirmemiz gerektiğini biliyorum. Umarım yarın doğru adımları atabilir ve ileriye doğru net şekilde ilerleyebiliriz."

"Şu anda tamamen mutlu değilim. Sürüş ve ön lastiklerin hissiyatı pek de iyi değil."

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images