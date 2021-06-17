Leclerc: ''Umarım Bakü'deki gibi yanılıyorumdur''

Ferrari sürücüsü Leclerc, Bakü'deki Grand Prix hafta sonuna başlamadan önce, bu pistte Ferrari aracının yavaş kalabileceğini düşündüğünü söylemişti.

Ancak Monakolu pilot sonrasında pole pozisyonunu almayı başardı ve yarışı dördüncü sırada tamamladı.

Bu sözleri kullandıktan sonra, Fransa Grand Prix'sinde nasıl olacakları hakkında tahminleri sorulan Leclerc, ‘’Bunu söylediğim için oldukça aptal hissediyorum!''

''Bakü’de, en azından sıralamalarda bu kadar rekabetçi olmamız oldukça büyük bir sürprizdi. Yarışta, olmak istediğimizden biraz daha gerideydik ancak bu hafta sonu cadde pisti olmayan normal bir pistte, normal bir hafta sonu geçireceğiz.''

''Çok fazla orta hızlı virajların olduğu bu pistte, normalde biraz fazla zorlanıyoruz. İşlerin biraz Bakü’deki gibi ilerlemesini istiyorum. Ancak umarım Bakü’deki kadar yanılıyor olurum ve sandığımızdan çok daha hızlı oluruz.’’ ifadelerini kullandı.

Paul Ricard pistinde daha hızlı olabilmek için ne yapmaları gerektiği sorulan Ferrari sürücüsü, araçlarını hızlandırabilmek için küçük ancak doğru adımlar attıklarını açıkaldı.

‘’Burada, orta hızlı virajlarda biraz eksiğimiz olduğunu söyleyebilirim. Ancak sonuçta tüm her şeyi ele almak gerekir. Her yerde biraz gelişmemiz gerek ve şu anda yaptığımız şey de bu. Küçük adımlar atıyoruz ancak hep doğru yolda gidiyoruz. Umarım üst pozisyonlar için savaşmaya dönebiliriz.’’

Leclerc, Monakolu bir sürücü ve Paul Ricard da, Monte Carlo caddelerine çok yakın bir konumda yer alıyor. Bu nedenle, buradaki yarışın kendi evindeki yarış gibi hissettirip hissettirmediği sorulan Leclerc, ‘’Kendi evimdeki yarışa çok yakın hissettiriyor.''

''Karting yapmaya buradan sadece 45 dakika uzaklıkta bir yerde başladım. Hâlâ, ilk birkaç tur attıktan sonra yarışmaya aşık olduğumu hatırlıyorum. Burada olmak çok özel. Aynı zamanda tribünlerdeki insanları görmek de güzel olacak. Bu hafta sonunu heyecanla bekliyorum.’’ dedi.

Bakü caddelerindeki yarıştaki iki lastik patlaması olayları oldu ve Pirelli, bazı takımların kurallara uymayabilecek olduğu açıklamasını yaptı.

Bu konu hakkında da konuşan Leclerc şu ifadeleri kullandı: ‘’Öncelikle, bence Formula 1’de güvenlik, herkes için en önemli konu. Bu her zaman en önemli şey olmuştu ancak bir takımın görevi de, buna saygı duymaktır. FIA’nın görevi de bunları keşfetmektir.''

''Bence, oyunlar oynamaya çalışan bazı takımların her zaman daha fazla kontrolden geçmesi gerekiyor. Ancak, aynı zamanda sürücülerin güvenliklerinden emin olmanın takımların görevi olduğunu düşünüyorum.’’