Leclerc: "Umarım 2023'te üç takım şampiyonluk mücadelesi verir"

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Yeni teknik düzenlemelerin yürürlüğe gireceği 2022 sezonuna büyük bir heyecanla başlandı. Bu düzenlemelerin ve bütçe sınırının, takımları birbirine yaklaştırması hedefleniyor.

Yeni düzenlemelerin uygulandığı ilk sezon, ön tarafta yakın bir mücadele söz konusu olduğunda her zaman zorludur; 2022 sezonunda hız ve performans açısından baskın takım Red Bull'du.

Ferrari, F1-75'in RB18'den tartışmasız bir şekilde daha güçlü olduğu sezon başlarında; strateji ve dayanıklılık sorunları yaşadı ve pilot hatalarından muzdaripti.

Tüm bunlar olmasaydı, Red Bull'un 22 Grand Prix galibiyetinin 17'sini almak yerine; 2022 şampiyonluğu için daha fazla çalışması gerekecekti.

Red Bull pilotu Perez, bu ivmeyi Red Bull'a daha fazla rekabet sunacağına inandığı 2023 sezonuna taşımayı umuyor.

Perez, “Takım olarak ilk birkaç yarıştaki performansımız ve yaşadığımız dayanıklılık sorunlarından sonra bu kadar güçlü bir iş çıkarmamız çok cesaret verici."

“Umarım Red Bull için bu ivmeyi devam ettirebilir ve gelecek yıl daha da güçlü bir şekilde geri dönebiliriz. Çünkü gelecek yıl rekabetin çok daha yakın olacağına inanıyorum." dedi.

Ferrari pilotu Charles Leclerc 2022 Şampiyonası'nda Red Bull pilotlarının arasına girerek Max Verstappen'in ardında ikinci olurken, Perez üçüncü sıra ile yetinmek zorunda kaldı. Red Bull bu nedenle arzuladığı ilk iki sıradan mahrum kaldı.

Leclerc de Perez gibi 2022 şampiyonluk mücadelesinin ardından, kendisini daha fazla yarışın olduğu bir sezona hazırlıyor.

Charles Leclerc, Ferrari, 3rd position, Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, in Parc Ferme Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

2023 sezonu hakkında Leclerc, “Sanırım hepimiz daha uzun bir sezon için hazırız.”

"Sonuna kadar mücadele etmek her zaman güzeldir. Daha fazla yarışa ve daha uzun bir mücadeleye hazırım." dedi.

Henüz, adı anılmayan tek takım Mercedes. Gümüş Oklar'ın üst üste kazandığı şampiyonluk serisi aniden sona erdi.

Ancak sezon sonunda artan performansları ve Brezilya'da elde ettikleri 1-2. sırayla 2023 şampiyonluk mücadelesinde Red Bull ve Ferrari'ye katılmaları bekleniyor.

Bu arada Alpine, 2022'nin orta grubunun başında; gelecek vaat eden bir takım gibi görünüyordu. Sezon boyunca yaptıkları geliştirmeler tutarlı ve net hız kazanımları getirdi.

Ancak Leclerc, onların 2023'te öndeki mücadelede yer almasını beklemiyor.

Leclerc FIA Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Mercedes'in mücadelenin içinde olacağına inanıyorum."

“Mücadelede başka bir takım olacağını düşünmüyorum, bunun için henüz bir işaret görmedim ama Mercedes kesinlikle gelecek yıl çok güçlü bir araçla orada olacak."

“İlk yarıştan son yarışa kadar ne kadar geliştiklerini gördük. Bence neyi yanlış yaptıklarını anladılar ve bu, her şeyin daha iyiye gideceğinin işaretidir. Umarım gelecek yıl üç takımlı bir mücadele olur." dedi.