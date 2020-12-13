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Formula 1 / Abu Dhabi GP / Röportaj

Leclerc: "Umarım 2021 daha iyi bir sezon olur!"

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Leclerc: "Umarım 2021 daha iyi bir sezon olur!"
Ekleyen:
, Featured writer
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Abu Dhabi GP sonrası konuşan Charles Leclerc, 2020'nin kendileri için çok zor bir sezon olduğunu ve 2021'de işlerin daha iyi gitmesini umduğunu belirtti.

2020'nin son yarışı, adeta Ferrari için bu yılın özeti oldu. Yarışa 12. ve 13. sıralardan başlayan İtalyan ekip, güvenlik aracı piste girdiği zaman pilotlarını pistte tuttu.

Bu sayede ikili bir süre ilk on içinde gitmeyi başardı. Ancak pit stoplardan sonra  ilk onun dışına düştüler ve hafta sonunu puansız kapattılar.

Ferrari için oldukça zor geçen sezonda Leclerc, iki podyum almayı başarsa da, çok inişli çıkışlı bir grafiğe sahipti.

Leclerc yarışın ardından şöyle konuştu: "Yarış hakkında konuşursak, güvenlik aracı piste girdiğinde nerede olduğumuzu bilmiyorum, muhtemelen 12. veya 13 sıradaydık. Eğer içeri girip, pit stop yapsaydık yine aynı pozisyonda çıkacaktık ve geçiş yapamayacaktık."

"Bu yüzden pit stop yapsaydık da çok benzer bir durum olacaktı, çok fazla değişmeyecekti. Bugün tempomuz iyi değildi... Açıkçası çok zor bir sezon oldu ama gelecek yılı sabırsızlıkla bekliyorum. Doğru yönde bazı adımlar atıp atmadığımızı görmek için sabırsızlanıyorum."

"Elbette diğer takımlarla da karşılaştırmamız gerekiyor çünkü onlar da gelişecekler."

"Şahsen kişisel performansımın genelinden çok memnunum. Yani mutluyum. Bu yıl epey risk aldım ama çoğu zaman karşılığını verdiler. Bugün şampiyonaya baktığımda yaptığım şeyden daha fazlası mümkün değildi, bu yüzden bu yıldan çok memnunum." dedi.

Leclerc, Vettel'e de şu sözlerle veda etti: "İki yıldır garajın diğer tarafında Seb'in olması harikaydı. O da harika bir insan ve harika bir sürücü. Beni daha iyi performans göstermeye ve gelişmeye itti."

"Takım adına yaptığı her şey için Seb'e teşekkür ediyorum. Onun çalışmaları gelecek yıllarda bize yardımcı olacak. İki yıldır onunla beraber çalışmak harikaydı."

"Carlos takıma geleceği için mutluyum. Bu onun için büyük bir fırsat ve bu sezon gösterdiği üzere çok istikrarlı. Bu yüzden benim için büyük bir zorluk olacak. Yine de bunu sabırsızlıkla bekliyorum."

"Gelecek yılın nasıl olacağını göreceğiz, umarım daha iyi bir sezon olur."

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
1/22

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
2/22

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
3/22

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
4/22

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
5/22

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
6/22

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
7/22

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
8/22

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
9/22

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
10/22

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
11/22

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
12/22

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
13/22

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
14/22

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
15/22

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
16/22

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
17/22

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
18/22

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
19/22

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
20/22

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari
21/22

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
22/22

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Abu Dhabi GP
Alt-etkinlik Yarış
Pilotlar Charles Leclerc
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Marco Di Marco

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