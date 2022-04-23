Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Zhou, Gasly'den " büyük bir darbe almadan önce" geçişi tamamladığını düşünmüş Sonraki / Zhou, Sprint yarışındaki kaza nedeniyle ana yarışa pit yolundan başlayacak
Formula 1 Haberler

Leclerc: "Ufalanma sorununu çözersek, galibiyet mücadelesi verebiliriz"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, ufalanma sorununu çözmeleri durumunda, galibiyet mücadelesinde olacaklarından emin.

Ekleyen:
Leclerc: "Ufalanma sorununu çözersek, galibiyet mücadelesi verebiliriz"
Haberi dinle

Startta liderliği ele geçiren Leclerc, 21 turluk yarışın büyük bölümünde Max Verstappen'in önündeydi ve Hollandalı pilotun DRS mesafesinin dışındaydı. 

Ancak 15. tura gelindiğinde Verstappen vites artırdı ve yeşil sektör dereceleri kaydetmeye başladı. Verstappen'in bu atağına Leclerc'ten bir cevap gelmedi ve ikili arasındaki fark önce 1.1 saniyeye indi, sonrasında da Verstappen, Leclerc'in DRS'sini almaya başladı. 

Leclerc, sağ ön lastiğinde ufalanma sorunu yaşıyordu ve temposu ciddi anlamda düşmüştü. Verstappen, 20. turun başında Leclerc'i Tamburello şikanında geçti ve sonrasında da yarışı kazandı. 

Diğer haberler:

Leclerc, yarışın ilk bölümünde Verstappen'le arasındaki farkı açmak için zorladığını ve bunun, lastiklerin erken bitmesinde bir faktör olduğunu düşünüyor. 

Monakolu pilot, "İyi bir start aldım. İlk viraja yan yana girmedik ve sonrasında kendi yarışıma odaklanabildim. Yarışın başında Max'ın DRS mesafeme girmemesi için biraz zorladım. Çünkü Max DRS mesafeme girseydi, çok savunmasız kalacağımı biliyordum."

"Ancak yarışın başında zorlamamın bedelini yarışın ilerleyen bölümlerinde ödedim. Ufalanma sorunu yaşamaya başladım ve son 2-3 tur gerçekten çok zorlandım." dedi. 

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Leclerc, bugün yaşadıkları ufalanma sorununu çözmeleri durumunda, DRS'ye ya da hava koridoru etkisine güvenmek zorunda olmadan galibiyet mücadelesinde olabilecekleri görüşünde. 

Şampiyona lideri, "Bence Red Bull ve Ferrari'nin temposu oldukça yakın. Bugün farkı yaratan şey benim yaşadığım ufalanma süreceydi. Eğer bu sorunu yarın için çözebilirsek, galibiyet mücadelesinde olacağımızdan oldukça eminim."

"Eğer bu sorunu çözemezsek, işimiz biraz daha zor olacak." dedi. 

Ayrıca okuyun:

Verstappen, "Leclerc'in lastikleri bitmeden önce kendisinden biraz daha hızlı olduğunu" gözlemlemiş. Hollandalı pilot, yarın yağmur yağmaması durumunda farklı hamurlara da geçileceğinden, yarışta her şeyin farklı olabileceğini düşünüyor. 

Verstappen, "Yumuşak hamurda olmak bugün bizim işimize yaradı. Elbette bugün için mutluyum ama yarını görelim."

"Yarın farklı hamurlar da oyuna dahil olacaklar, her şey farklı olabilir." dedi. 

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, passes Charles Leclerc, Ferrari F1-75, for the lead

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, passes Charles Leclerc, Ferrari F1-75, for the lead

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Zhou, Gasly'den " büyük bir darbe almadan önce" geçişi tamamladığını düşünmüş
Önceki haber

Zhou, Gasly'den " büyük bir darbe almadan önce" geçişi tamamladığını düşünmüş
Sonraki haber

Zhou, Sprint yarışındaki kaza nedeniyle ana yarışa pit yolundan başlayacak

Zhou, Sprint yarışındaki kaza nedeniyle ana yarışa pit yolundan başlayacak
Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Can Çarpıcı
Sainz: "Yarış kazanabilecek bir araçta, diğerlerine kıyasla daha az tecrübem var" Emilia Romagna GP
Formula 1

Sainz: "Yarış kazanabilecek bir araçta, diğerlerine kıyasla daha az tecrübem var"

Hamilton: "Şampiyonluk için savaşmıyoruz" Emilia Romagna GP
Formula 1

Hamilton: "Şampiyonluk için savaşmıyoruz"

Russell: "Sprint yarışlar daha uzun olmalılar" Emilia Romagna GP
Formula 1

Russell: "Sprint yarışlar daha uzun olmalılar"

Son Haberler

Wolff: "Imola'daki bu hafta sonu bizim için bir kayıp"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Imola'daki bu hafta sonu bizim için bir kayıp"

Zhou, Sprint yarışındaki kaza nedeniyle ana yarışa pit yolundan başlayacak
Formula 1 Formula 1

Zhou, Sprint yarışındaki kaza nedeniyle ana yarışa pit yolundan başlayacak

Leclerc: "Ufalanma sorununu çözersek, galibiyet mücadelesi verebiliriz"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Ufalanma sorununu çözersek, galibiyet mücadelesi verebiliriz"

Zhou, Gasly'den " büyük bir darbe almadan önce" geçişi tamamladığını düşünmüş
Formula 1 Formula 1

Zhou, Gasly'den " büyük bir darbe almadan önce" geçişi tamamladığını düşünmüş

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.