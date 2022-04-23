Leclerc: "Ufalanma sorununu çözersek, galibiyet mücadelesi verebiliriz"

Haberi dinle

Startta liderliği ele geçiren Leclerc, 21 turluk yarışın büyük bölümünde Max Verstappen'in önündeydi ve Hollandalı pilotun DRS mesafesinin dışındaydı.

Ancak 15. tura gelindiğinde Verstappen vites artırdı ve yeşil sektör dereceleri kaydetmeye başladı. Verstappen'in bu atağına Leclerc'ten bir cevap gelmedi ve ikili arasındaki fark önce 1.1 saniyeye indi, sonrasında da Verstappen, Leclerc'in DRS'sini almaya başladı.

Leclerc, sağ ön lastiğinde ufalanma sorunu yaşıyordu ve temposu ciddi anlamda düşmüştü. Verstappen, 20. turun başında Leclerc'i Tamburello şikanında geçti ve sonrasında da yarışı kazandı.

Leclerc, yarışın ilk bölümünde Verstappen'le arasındaki farkı açmak için zorladığını ve bunun, lastiklerin erken bitmesinde bir faktör olduğunu düşünüyor.

Monakolu pilot, "İyi bir start aldım. İlk viraja yan yana girmedik ve sonrasında kendi yarışıma odaklanabildim. Yarışın başında Max'ın DRS mesafeme girmemesi için biraz zorladım. Çünkü Max DRS mesafeme girseydi, çok savunmasız kalacağımı biliyordum."

"Ancak yarışın başında zorlamamın bedelini yarışın ilerleyen bölümlerinde ödedim. Ufalanma sorunu yaşamaya başladım ve son 2-3 tur gerçekten çok zorlandım." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Leclerc, bugün yaşadıkları ufalanma sorununu çözmeleri durumunda, DRS'ye ya da hava koridoru etkisine güvenmek zorunda olmadan galibiyet mücadelesinde olabilecekleri görüşünde.

Şampiyona lideri, "Bence Red Bull ve Ferrari'nin temposu oldukça yakın. Bugün farkı yaratan şey benim yaşadığım ufalanma süreceydi. Eğer bu sorunu yarın için çözebilirsek, galibiyet mücadelesinde olacağımızdan oldukça eminim."

"Eğer bu sorunu çözemezsek, işimiz biraz daha zor olacak." dedi.

Verstappen, "Leclerc'in lastikleri bitmeden önce kendisinden biraz daha hızlı olduğunu" gözlemlemiş. Hollandalı pilot, yarın yağmur yağmaması durumunda farklı hamurlara da geçileceğinden, yarışta her şeyin farklı olabileceğini düşünüyor.

Verstappen, "Yumuşak hamurda olmak bugün bizim işimize yaradı. Elbette bugün için mutluyum ama yarını görelim."

"Yarın farklı hamurlar da oyuna dahil olacaklar, her şey farklı olabilir." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, passes Charles Leclerc, Ferrari F1-75, for the lead Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images