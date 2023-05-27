Leclerc: "Üçüncülükten memnun değilim"
Ferrari pilotu Charles Leclerc, üçüncü sırada tamamladığı sıralama turlarının ardından çok mutlu görünüyor.
Ferrari pilotu Charles Leclerc, İtalyan ekibin nispeten favori gösterildiği Monako sıralama turlarında ancak üçüncü olabildi.
Leclerc, sıralama turlarında hem Max Verstappen hem de Fernando Alonso'nun ardında kaldı.
Seans sonrası pek mutlu görünmeyen Leclerc, "Açıkçası üçüncülükten pek de memnun değilim."
"Özellikle benim için çok zor bir sıralama turları oldu, sürekli araçla boğuşuyordum ve diğer araçlara kıyasla tümseklerde çok zorlanıyorduk."
"Sıralama turlarında araç biraz daha iyiydi, kendimi biraz daha rahat hissettim ve pole pozisyonuna yakın şekilde üçüncü oldum."
"Sonuç olarak mutluyum ama tabii ki birinci olmayı tercih ederdim." dedi.
Yarışta neye ihtiyacı olduğu sorusuna Leclerc, "Sanırım diğer yıllara göre biraz daha fazla şansa ihtiyacım var!"
"Fakat bunun dışında hava tahminleri nasıl bilmiyorum. Dün biraz yağmur var gibi görünüyordu, eğer durum buysa her şey mümkün."
"Yine de çıkacağım ve elimden geleni yapacağım. Sonrasında nereye varacak, göreceğiz." cevabını verdi.
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