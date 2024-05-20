Leclerc: "Üçüncülük bana göre değil"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, pazar günü gerçekleştirilen Imola yarışında galibiyet beklentilerinin aksine Max Verstappen ve Lando Norris'in gerisinde üçüncü sırada finiş gördü.

Yarışın ardından konuşan Leclerc şöyle dedi: "Podyuma çıkmak her zaman güzeldir, özellikle de Imola'da bunu yapmak harika. Ancak üçüncülük bana uygun değil. Ben birinci olmak istiyorum."

"Daha fazlasını başaramadık çünkü sıralama turlarında geride kaldık. Şimdi bunun sebepleriyle ilgileneceğiz."

"Ancak İtalya'da podyuma çıkmak her zaman olduğu gibi yine çok özel."

Leclerc, yeni güncellemeler sorulduğunda şöyle dedi: "Burası yeni parçaların değerlendirilmesi için en iyi pist değil. Özellikle de kerblerin yüksekliği nedeniyle durum böyle."

"Aracınız kerblere etkili şekilde saldırmanıza izin veriyorsa, sonuçları dengeleyebilir. Ancak telemetri verileri güncellemelerden beklediğimizi aldığımızı gösteriyor.

"Imola'da her şeyi pist üstü pozisyonu belirliyor. Red Bull, McLaren ve bizim aramızda sadece 0.1 saniye olduğu için daha fazlasını elde etmek adına her şeyi mükemmel yapmak zorundasınız."

Norris ile savaşırken lastikleri korumaya mı odaklandığı sorusuna Leclerc, "Hayır her zaman aynı tempoda sürdüm. Lando daha sonra hızını arttırdı ve onun DRS bölgesinden koptum, sonra da zaten geri dönemedim."

"Lando daha fazla zorlayınca ben geride kaldım. Başka bir şey yapmam gerektiğini biliyordum. Fakat son turlarda atak yapmaya çalışacak hızım yoktu." cevabını verdi

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on arrival in Parc Ferme Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

.