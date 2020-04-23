Leclerc: "Twitch yayınları 'gerçek beni' gösteriyor"

Ferrari sürücüsü, Formula 1'e verilen arada F1'in resmi Sanal Grand Prix serisine katılmaya başladı. Katıldığı iki yarışı kazanan Ferrari sürücüsü, sürekli olarak kendi Twitch hesabından yayınlar yaptı ve sim dünyasının yeni bir yıldızı haline geldi.

Leclerc, Twitch yayını esnasındaki eğlenceli ve sevgi dolu tavırlarının aslında doğal hali olduğunu ve bu sayede F1 dünyasına kendisini daha iyi gösterebildiğini söyledi.

Tele konferans yoluyla Motorsport.com da dahil olmak üzere bazı medya kuruluşlarına konuşan Leclerc, "Taraftarlarla iletişim kurmanın bir yolunu bulduk. Bunu derken Twitch'ten bahsediyorum. Twitch'te yayın yapmak kesinlikle zevk almayı beklemediğim bir şeydi ve kendimi hiç bunu yaparken hayal edemezdim."

"Bunun yerine beni büyüledi ve aslında bundan gerçekten çok keyif aldım ve beni takip eden insanlara bana en yakın beni gösteriyor. F1 pistinde açıkça durum farklı. Baskı ve bu tarz şeyler var, bu yüzden kendinizden biraz farklı oluyorsunuz."

"Şu anda Twitch'te diğer sürücülerle ve arkadaşlarla, uzun zamandır birbirimizi tanıdığımız Lando, George ve Alex ile yarışıyoruz. Bu yüzden evet, kendimiz olabiliriz ve düşündüğümden çok daha zevk alıyorum." dedi.

Leclerc, F1'deki arkadaşlarıyla bir dizi oyun oynuyor ve hatta birkaç saat önce Williams'tan Russell ile Euro Truck Simulator 2 bile oynadı.

Bu tür durumlara Formula 1'de pek rastlanmıyor. Ancak Monakolu pilot, koronavirüs pandemisinde insanlara eğlenceli anlar yaşatmak için bunların gerekli olduğunu düşünüyor.

"Şu anda dürüst olmak gerekirse, benim önceliğim evdeki insanları eğlendirmeye çalışmak ve açıkçası kendimi de eğlendirip simülatörde antrenman yapmaya çalışıyorum."

"Şu anda çoğunlukla evde olan, sıkılan ve bir simülatöre sahip olma şansı olmayan insanların yüzlerinin gülmesine yardım etmek için hangi fikirleri üretebileceğimi düşünüyorum."

"Farklı şekilde yarışmak ve insanların yüzünü gülümsetmekle ilgili. Demek istediğim, diğer çocuklarla Twitch'te yaptığım şeylerle ilgili olumlu tepkiler aldım. Bu beni çok keyiflendirdi ve bunu gördüğüm için çok mutlu oldum. Ayrıca daha önce de söylediğim gibi beni destekleyen insanlara daha yakın olmama ve onlarla farklı şekilde konuşmama yardım ediyor. Beni daha doğal bir şekilde görebiliyorlar. Bütün bunlar beni devam etmeye itti."

"Bence George, Alex, Nicholas [Latifi] ve katılan diğer tüm F1 sürücüleri ile yaptığımız şeyler oldukça iyi çalıştı. Yani gerçekten amaç bu, çoğunlukla gün boyunca düşündüğüm şey bu."

"Hepimiz çok saygılıyız ama aynı zamanda dikkatli olmalıyız çünkü pek çok insan bizi seyrediyor. Ama diğer tarafta kendim olabildiğince kendim gibi davranmaya çalışıyorum. Dikkatli davranmam gerektiğini biliyorum. Çünkü herkes beni görüyor ama aynı zamanda bunlar bana yardımcı oluyor. Gerçek benliğimi gösteriyorum."

Leclerc, çevrimiçi yarışların, sürüş yapmak için başka fırsatların olmadığı böyle bir zamanda zihinsel olarak güçlü kalmasına yardımcı olduğunu da hissediyor.

"Bence sim yarışları hedefe odaklanmama, yarışmak için burada olduğuma ve sadece araca geri dönmeyi beklediğimi hatırlamama yardımcı oluyor."

"Yani evet, sanal yarışlar yaparken aklınızda hâlâ rekabet var ve bu, bunun gibi tuhaf dönemleri geride bırakmamıza yardım ediyor."

"Çok uzun zamandır evdeyim. Zaten öncesinden yaptığımdan çok daha fazla çalışıyorum,bu yüzden normalden daha fazla hazırlanıyorum. Çünkü şu anda elimde daha fazla zaman var."

"Simülasyon yarışları zihinsel olarak kesinlikle yardım ediyor. Daha önce söylediğim gibi, aracın davranışı asla gerçekle aynı olmayacak çünkü G-kuvveti yok. Araç biraz farklı hissettiriyor. Ama sonunda yardımcı oluyor çünkü reflekslerimi doğru şekilde tutmamı sağlıyor. Aynı zamanda gerçekten farklı bir araç kullanıyorum ve bu reflekslerimi geliştirmeme yardım ediyor. Şu anda gerçeğe kıyasla yapabileceğim en iyi şey bu."