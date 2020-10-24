Leclerc: "Turumdan çok, çok mutluyum"

Ferrari'nin ve Leclerc'in performansı son yarışlarda yükselişe geçti. Nürburgring'deki Eifel GP'ye 4. sıradan başlayan Leclerc, Portekiz GP öncesinde de 4. sırayı kazandı.

Leclerc'in 4. olduğu sıralamalarda, takım arkadaşı Sebastian Vettel ise 15. sırada kaldı.

Leclerc, "Özellikle Q3'te rüzgarın artmasıyla oluşan koşullara bakarak son 2 turumdan çok mutluyum. Son sektör çok tehlikeliydi ancak buna rağmen iyi bir sektör zamanı elde etmeyi başardım. Turumdan çok, çok mutluyum. Tabii ki her zaman daha fazlası mümkündür ancak mutluyum."

Leclerc, sıralamaların ikinci seansını Mercedes pilotları gibi orta lastiklerle geçmeyi başardı ve yarışa 4. sıradan, yani kirli taraftan başlayacak.

Leclerc, "Umarım kirli taraf kötü olmaz. Aynı zamanda orta lastiklerle başlayacağız, o da zorlayıcı olacak. Ancak neler olacağını yarın göreceğiz. Şu anda ne olacağını bilmiyoruz. Orta lastiklerin start için iyi seçim olduğuna inanıyorum. En sıkıntılı an start olacak. O ana kadar ne olacağını bilmiyoruz." dedi.

Leclerc, Nürburgring'deki yarışa 4. sıradan başlasa da yarış performansı olarak geride kalmıştı. Leclerc, orada soğuk koşullarda lastik aşınması sorunu yaşadıklarını, burada koşulların farklı olduğunu söyledi.

Leclerc, "Orada lastik aşınması açısından çok zorlanmıştık. Koşullar oldukça farklı, çok daha soğuktu. Ancak yarın bu tür sorunlar yaşamayı beklemiyoruz. Yanlış düşünüyorum olabilirim ancak yarın çok daha iyi olmalı." dedi.