Leclerc: "Türkiye'deki hatamdan dersler çıkaracağım"

Leclerc, iki hafta önce İstanbul Park'ta gerçekleştirilen yarışın son turuna üçüncü sırada girmişti ve Sergio Perez'i son turda geçerek ikinciliğe yükseldi. Ancak 11. viraja doğru gelirken hata yaptı.

11. virajdaki bu hatası Leclerc'in Perez'e geçilmesine neden olduğu gibi, takım arkadaşı Sebastian Vettel'in de gerisine düşmesine neden oldu.

Leclerc, bitiş çizgisini dördüncü sırada geçmesinin ardından kendisini sert şekilde eleştirdi.

Bahreyn GP öncesinde Türkiye'deki olay hakkında konuşan Leclerc, iki konuya dikkat çekti.

Monakolu sürücü, “Birincisi, çok iyimserdim ve muhtemelen frenleme noktasını kaçırdım. Çok fazla değildi, ama virajı kaçıracak kadar fazlaydı."

"Ve ayrıca araç çok kirliydi, yüzden aynaları kontrol etmeye çalışıyordum ama hiçbir şey göremedim."

"Her neyse, bence günün sonunda biraz daha fark bırakmalıydım ve her ne olursa olsun frenleme noktasında sanırım Sergio'nun önündeydim."

"Hepsi bu. Böyle şeyler oluyor, bundan ders çıkaracağım ve umarım bir daha olmayacak." dedi.

Leclerc podyumu kaçırmış olsa bile, Ferrari üçüncü ve dördüncü olarak şampiyona için çok değerli puanlar aldı.

Artık Ferrari ile üçüncü Racing Point arasında sadece 24 puan var.

Leclerc, üçüncü bitirmenin Ferrari için birincil hedef olduğunu, ancak bunu başarmanın kolay olmayacağını söyledi.

Leclerc, "Gerçekçi olmak gerekirse bunun çok zor olacağını düşünüyorum.

“Üç mükemmel hafta sonumuz olmalı. Bu yüzden kendimize odaklanmalıyız ve başarıp başaramayacağımızı görmeliyiz."

“Ama bunun sadece ne kadar iyi çalıştığımıza değil, aynı zamanda önümüzdeki üç hafta sonu ne kadar tutarlı olacağımıza da bağlı olduğunu düşünüyorum." dedi.