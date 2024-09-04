Leclerc: "Tüm yarışları kazanmak için yeterli değiliz"

Charles Leclerc, Ferrari'nin Monza zaferinin ardından, Monaco Grand Prix'si zaferinden sonra yaşanan performans düşüşünün tekrarlanmayacağına inanıyor.



Monaco'daki zaferin ardından dört yarışta sadece bir kez puan alan Leclerc, bu kez takımın soğukkanlı bir şekilde Monza zaferini analiz etmesi gerektiğini vurguladı.

Leclerc, Monza zaferinin ardından şunları söyledi: "Monaco'dan sonra da söylediğim gibi, sadece kazandığımız yarışlara güvenmemeliyiz."



"Takım olarak fabrikaya geri döndüğümüzde hafta sonunu sıfırlamamız ve olanları analiz etmemiz çok önemli."



"Bakü'ye giderken yüksek beklentilerle hareket etmemeliyiz çünkü şu an takımın bulunduğu seviye bu değil."

Leclerc ayrıca Ferrari'nin bazı pistlerde hâlâ McLaren ve Red Bull'un gerisinde olduğunu belirterek şunları ekledi: "Bir adım ileri gittik mi? Evet. Ama sezonun geri kalanında yarışları kazanmak için yeterli mi? Henüz sanmıyorum."