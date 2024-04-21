Leclerc: "Tuhaf şekilde sert lastiği çalıştıramadık"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, iyi bir ilk bölüm geçirse de sert lastiğe geçtikten sonra Lando Norris veya Sergio Perez'e ayak uyduramadı.

Yarışı dördüncü tamamlayan Leclerc şöyle dedi: "Takım olarak neler olduğunu anladığımızı sanmıyorum. Özellikle de sert lastiklerde durum biraz garip çünkü yılın başından beri aracımızın en güçlü yanı tüm lastiklerle her koşulda çok sağlam olmasıydı."

"Bugün öyle değildi çünkü sert lastikleri takar takmaz yarım saniye geride kaldık."

"Yani bu çok garip. Bunu inceleyeceğiz ve neyin yanlış gittiğini anlamaya çalışacağız."

"Özellikle McLaren ile karşılaştırıldığında çok garip. İlk başta Lando ile savaşacağımızı düşünüyordum, güvenlik aracı piste girene kadar lastikleri koruyordum... Bu biraz üzüntü verici çünkü iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum."

"Ardından sert lastiğe geçtik ve yavaş kaldı."

"Neden yavaş kaldığımızı gerçekten bilmiyoruz fakat buna bakacağız. Sanırım bu hafta sonunun sezon başından beri gördüklerimizle benzer ya da onlarla aynı doğrultuda olmasını bekliyorduk fakat biraz daha fazla mücadele ettik."

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

McLaren'ın güçlendiğini hissedip hissetmediği sorusuna Leclerc, "Sanırım Suzuka'da pist özellikleri nedeniyle güçlü olmalarını bekliyorduk."

"Bu hafta sonu çok güçlüydüler ve bu kadar güçlü olmalarını beklemiyorduk. Sonuç çıkarmak için biraz erken ama bu hafta sonu düşündüğümüzden daha güçlüydüler." cevabını verdi.

Son olarak Red Bull'un bu kadar güçlü olmasına şaşırıp şaşırmadığı sorusuna Leclerc, "Çok ama çok güçlüydüler. En azından yarış temposu açısından daha yakın olmayı bekliyorduk."

"Orta hamurla attığımız bölüm yine güçlüydü. Trafikte olduğumuz için bunu göstermek kolay olmadı ama bölümü uzattık."

"Fakat sert hamuru takar takmaz, epey geride kaldık. McLaren'dan yarım saniye daha yavaştık. Bu çok garip." cevabını verdi.

Ardından Miami için beklentileri soruldu.

Leclerc, "Sanırım şimdiye kadar gördüklerimizle aynı doğrultuda olacak. Bugünkü sert hamurda neler olduğunu anlamaya çalışıp bunu düzeltmeye çalışacağız".

"Umarım sezon içinde bir daha böyle bir şey yaşamayız fakat bilemiyorum."

"Bu aynı zamanda kimin oraya güncelleme getireceğine de bağlı - muhtemelen biz getirmeyeceğiz, bu yüzden biraz daha beklememiz gerekecek. Bence sezonun geri kalanı için mücadeleyi bu değiştirecek."

"Güncellemeler, sezonun bundan sonra nasıl gelişeceğini görmek için çok önemli olacak." dedi.

Güncellemeleri ne zaman getirecekleriyle ilgili Leclerc, "Zayıf yönlerimizi biliyoruz, yavaş hızlı bölümlerde gerideyiz."

"Özellikle bu hafta sonu güçlü noktamız değildi. Bu yüzden bunun üzerinde çalışmamız gerekecek."

"Ayrıca her yerde biraz gelişmeliyiz. Normalde güncelleme yaptığınızda her yerde biraz daha fazla ilerlemek kaybedersiniz ancak şu anda düşük hıza biraz daha fazla odaklandığımız açık." dedi.