Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Çin GP

Leclerc: "Tuhaf şekilde sert lastiği çalıştıramadık"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, sert lastiğe geçtikten sonra büyük bir tempo kaybı yaşadığını söylüyor.

Ezel Tan
Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari pilotu Charles Leclerc, iyi bir ilk bölüm geçirse de sert lastiğe geçtikten sonra Lando Norris veya Sergio Perez'e ayak uyduramadı.

Yarışı dördüncü tamamlayan Leclerc şöyle dedi: "Takım olarak neler olduğunu anladığımızı sanmıyorum. Özellikle de sert lastiklerde durum biraz garip çünkü yılın başından beri aracımızın en güçlü yanı tüm lastiklerle her koşulda çok sağlam olmasıydı."

"Bugün öyle değildi çünkü sert lastikleri takar takmaz yarım saniye geride kaldık."

"Yani bu çok garip. Bunu inceleyeceğiz ve neyin yanlış gittiğini anlamaya çalışacağız."

"Özellikle McLaren ile karşılaştırıldığında çok garip. İlk başta Lando ile savaşacağımızı düşünüyordum, güvenlik aracı piste girene kadar lastikleri koruyordum... Bu  biraz üzüntü verici çünkü iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum."

"Ardından sert lastiğe geçtik ve yavaş kaldı."

"Neden yavaş kaldığımızı gerçekten bilmiyoruz fakat buna bakacağız. Sanırım bu hafta sonunun sezon başından beri gördüklerimizle benzer ya  da onlarla aynı doğrultuda olmasını bekliyorduk fakat biraz daha fazla mücadele ettik."

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

McLaren'ın güçlendiğini hissedip hissetmediği sorusuna Leclerc, "Sanırım Suzuka'da pist özellikleri nedeniyle güçlü olmalarını bekliyorduk."

"Bu hafta sonu çok güçlüydüler ve bu kadar güçlü olmalarını beklemiyorduk. Sonuç çıkarmak için biraz erken ama bu hafta sonu düşündüğümüzden daha güçlüydüler." cevabını verdi.

Son olarak Red Bull'un bu kadar güçlü olmasına şaşırıp şaşırmadığı sorusuna Leclerc, "Çok ama çok güçlüydüler. En azından yarış temposu açısından  daha yakın olmayı bekliyorduk."

"Orta hamurla attığımız bölüm yine güçlüydü. Trafikte olduğumuz için bunu göstermek kolay olmadı ama bölümü uzattık."

"Fakat sert hamuru takar takmaz, epey geride kaldık. McLaren'dan yarım saniye daha yavaştık. Bu çok garip." cevabını verdi.

Ardından Miami için beklentileri soruldu.

Leclerc, "Sanırım şimdiye kadar gördüklerimizle aynı doğrultuda olacak. Bugünkü sert hamurda neler olduğunu anlamaya çalışıp bunu düzeltmeye çalışacağız".

"Umarım sezon içinde bir daha böyle bir şey yaşamayız fakat bilemiyorum."

"Bu aynı zamanda kimin oraya güncelleme getireceğine de bağlı - muhtemelen biz getirmeyeceğiz, bu yüzden biraz daha beklememiz gerekecek. Bence sezonun geri kalanı için mücadeleyi bu değiştirecek."

"Güncellemeler, sezonun bundan sonra nasıl gelişeceğini görmek için çok önemli olacak." dedi.

Güncellemeleri ne zaman getirecekleriyle ilgili Leclerc, "Zayıf yönlerimizi biliyoruz, yavaş hızlı bölümlerde gerideyiz."

"Özellikle bu hafta sonu güçlü noktamız değildi. Bu yüzden bunun üzerinde çalışmamız gerekecek."

"Ayrıca her yerde biraz gelişmeliyiz. Normalde güncelleme yaptığınızda her yerde biraz daha fazla ilerlemek kaybedersiniz ancak şu anda düşük hıza biraz daha fazla odaklandığımız açık." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Wolff: "Altıncılık ve dokuzunculuk, bizim standartlarımızda sonuçlar değil"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Ferrari, pazar günü neden yavaş kaldığı sorusuna yanıt arıyor

Ferrari, pazar günü neden yavaş kaldığı sorusuna yanıt arıyor

Formula 1
Çin GP
Ferrari, pazar günü neden yavaş kaldığı sorusuna yanıt arıyor
Marko: "Max en iyiler arasında yer alıyor ve henüz 27 yaşına girmedi!"

Marko: "Max en iyiler arasında yer alıyor ve henüz 27 yaşına girmedi!"

Formula 1
Çin GP
Marko: "Max en iyiler arasında yer alıyor ve henüz 27 yaşına girmedi!"
Sainz: "Bu hafta sonu hızlı değildik"

Sainz: "Bu hafta sonu hızlı değildik"

Formula 1
Çin GP
Sainz: "Bu hafta sonu hızlı değildik"

Son Haberler

Piastri: "Zorlanacağımızı düşündüğümüz hafta sonunu iyi geçirdik"

Piastri: "Zorlanacağımızı düşündüğümüz hafta sonunu iyi geçirdik"

F1 Formula 1
Çin GP
Piastri: "Zorlanacağımızı düşündüğümüz hafta sonunu iyi geçirdik"
Krack: "Stroll'e verilen ceza çok ağır"

Krack: "Stroll'e verilen ceza çok ağır"

F1 Formula 1
Çin GP
Krack: "Stroll'e verilen ceza çok ağır"
Rosberg: "Norris kesinlikle geleceğin dünya şampiyonu"

Rosberg: "Norris kesinlikle geleceğin dünya şampiyonu"

F1 Formula 1
Çin GP
Rosberg: "Norris kesinlikle geleceğin dünya şampiyonu"
Ferrari, pazar günü neden yavaş kaldığı sorusuna yanıt arıyor

Ferrari, pazar günü neden yavaş kaldığı sorusuna yanıt arıyor

F1 Formula 1
Çin GP
Ferrari, pazar günü neden yavaş kaldığı sorusuna yanıt arıyor

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye