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Formula 1 / Birleşik Devletler GP Haberler

Leclerc, seyahat serbestliğindeki karışıklık nedeniyle New York'a gitmiş

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Aybike Simay Erden

Charles Leclerc, seyahat muafiyet belgelerindeki bir karışıklığın, Formula 1'in bu hafta sonu Austin'e yapacağı ziyaret öncesinde, New York'a planlanmamış bir seyahate yol açtığını açıkladı.

Leclerc, seyahat serbestliğindeki karışıklık nedeniyle New York'a gitmiş

Teksas'ta gerçekleşecek Grand Prix için, denizaşırı ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri'ne gelen çoğu personelin, mevcut seyahat kısıtlamaları nedeniyle National Interest Exception (NIE) bulundurması gerekiyor. Bu zorunluluk, 8 Kasım'da aşıları tam olan ziyaretçiler için kaldırılacak.

Birkaç sürücü, Austin'e gelmeden önce Birleşik Devletler'deki diğer şehirleri ziyaret etmek için zaman ayırdı. Leclerc ve antrenörü Andrea Ferrari hem New York hem de Milwaukee'yi ziyaret etti.

Ferrari, Instagram'da kendisinin ve Leclerc'in, New York'a inmeden önce "yanlış uçağa" bindiklerini duyurdu ve "daha kötü olabilirdi!" diyerek Twitter üzerinden hayranlarını bu karışıklık hakkında güldürdü.

Perşembe günkü FIA basın toplantısında konuşan Leclerc, New York ziyaretinin plansız olduğunu, ancak asıl uçuşuna binmesine izin verilmediği için gerçekleştiğini açıkladı.

Leclerc, "Çok iyiydi, aslında planlı değildi."

"NIE belgem hava alanında kabul edilmedi ve binmem gereken uçağa binemedim. Bu yüzden uçuşu değiştirdik ve son dakikada New York'a gittik."

"New York'da bir gün geçirdik ve oraya ilk gidişimdi. İnanılmazdı, harika bir şehir. Gerçekten çok keyif aldım."

"Daha sonra sezonun ilk NBA maçı için Milwaukee'ye gittim. Sahadaki gösteriler ile çılgıncaydı."

"Harika bir deneyimdi. Şimdi Austin'de, yarın araca binmeye hazırım." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari, arrives in the paddock

Charles Leclerc, Ferrari, arrives in the paddock

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Leclerc, doğru belgelere sahip olduğunu, ancak bir hava alanı yetkilisinin muafiyetin ne olduğunu bilmediği için asıl uçuşu kaçırdığını açıkladı.

Leclerc, "Nice hava alanında birisi nedense NIE'nin ne olduğunu bilmiyordu ve ben orada kaldım."

"Uçuşu kapatmadan sadece bir dakika önce NIE'nin uygun olduğunu fark etti, ancak yolcu bulma formum yoktu, bu yüzden Nice'de kalmak zorunda kaldım."

"Yine de önemli değil. Aynı belgelerle New York'a giden uçağa binebildim, bu da bu şehri ilk kez ziyaret etmemi sağladı." dedi.

Leclerc, geçen yılki Birleşik Devletler Grand Prix'sinin COVID-19 pandemisi nedeniyle iptal edilmesinin ardından bu hafta sonu Circuit of The Americas'ta üçüncü kez yer alacak.

Leclerc, Amerikan taraftarların önünde yeniden yarışma şansı buldu ancak, birçok MotoGP sürücüsünün yakın zamanda şikayetçi olduğu, pist üzerindeki tümseklere dikkat çekti.

Leclerc, "Sürmekten gerçekten keyif aldığım bir pist. Oldukça zorlu bir pist ve çok fazla tümsek var."

"MotoGP'ye bakılırsa, iki yıl öncesine kıyasla daha engebeli. Bu yüzden nasıl olacağını göreceğiz. Burada olmaktan gerçekten keyif alıyorum." dedi.

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