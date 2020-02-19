Leclerc, testin ilk gününde hastalanan Vettel'in yerini alacak
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Ferrari, Sebastian Vettel'in kendisini iyi hissetmemesinden ötürü testin ilk gününde Charles Leclerc'in piste çıkacağını doğruladı.
Ferrari günler öncesinden yaptığı açıklamada testin ilk gününde Sebastian Vettel'in piste çıkacağını duyurmuştu.
Ancak dün gerçekleştirilen Shakedown'dan sonra kendisini iyi hissetmeyen Vettel, bugün piste çıkmak istemedi.
Ferrari bunun üzerine testin ilk gününde Charles Leclerc'i piste çıkarma kararı aldı.
Vettel'in sağlık durumu ile ilgili net bir açıklama gelmedi.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Leclerc, testin ilk gününde hastalanan Vettel'in yerini alacak
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