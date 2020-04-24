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Formula 1 / Son dakika

Leclerc, ters pist düzenli F1 yarışları fikrini "oldukça" iyi bulmuş!

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Leclerc, ters pist düzenli F1 yarışları fikrini "oldukça" iyi bulmuş!
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
24 Nis 2020 18:39

Charles Leclerc'e göre bu sezon, Formula 1'in bazı pistlerinde yapılması planlanan ters pist düzenli yarışlar, oldukça iyi bir fikir.

F1'in koronavirüs pandemisi sebebiyle, 2020 sezonunda bir pistte birden çok yarış yapmaya zorlanması, kullanılacak pistlerde farklı düzenler ile yarışılması fikrini ortaya attı. 

Her ne kadar Silverstone ve Paul Ricard gibi pistlerde birden fazla pist düzeni bulunuyor olsa da diğer pistlerde bu opsiyonu ortaya koymak pek mümkün değil.

Pistlerin ters düzende koşulması fikri, Ferrari sürücüsü Charles Leclerc'e de soruldu ve o da bu fikre sıcak baktığını söyledi.

Aynı pistin birden fazla kez kullanılmasının, belirli bir araca fayda sağlayıp sağlamayacağı konusuna Leclerc şu yanıtı verdi: "Bence her zaman eşitliğe karşı bir şeyler söyleyebilirsiniz."

"Ancak günün sonunda durumu ele almanız lazım ve bu durumdan olabildiğince yarar elde etmelisiniz, bu yarar bir pistte iki kez yarışmak olsa bile."

"Bence bu fikri araştırıp mümkün olduğunca çok yarış yapmalıyız. Yarışların ters yönde koşulduğu durumlara baktım. Bence çok ama çok iyi bir şey olurdu."

"Bence hepimiz pisti tekrardan keşfedeceğiz ve araç bakımından da farklı olacaktır. Bu çok ilginç bir fikir olabilir."

Her ne kadar pistlerin ters yönde koşulacak olması, ekstra güvenlik denetimleri oluşturacak olsa da Leclerc, fikrin gerçekçi olduğunu söyledi.

"Bence pisti en baştan öğrenmemiz gerekecek." diyen Leclerc ekledi: "Bunu kartingde yarışırken de yapmıştım, pisti bir yönde sürüp da sonrasında tersinden sürmeyi. Ve yaşadığım deneyimde sanki bir pisti yeniden keşfetmişim gibi hissetmiştim."

"Bu durum işleri heyecanlı yapacaktır çünkü daha deneyimli sürücüler, pist konusunda daha az bilgiye sahip olacak ve herkes daha eşit bir seviyeden başlayacak."

"Ancak işler tamamen değişmeyecek. Tamamen eminim ki Lewis [Hamilton] hala favori olan isim olacak."

"Bence Silverstone gibi bir pisti tersten sürmek çok eğlenceli olacak: Becketts'a çok hızlı bir şekilde gelmek ilgi çekici bir şey."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Charles Leclerc
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Jonathan Noble

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