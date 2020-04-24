Leclerc, ters pist düzenli F1 yarışları fikrini "oldukça" iyi bulmuş!

F1'in koronavirüs pandemisi sebebiyle, 2020 sezonunda bir pistte birden çok yarış yapmaya zorlanması, kullanılacak pistlerde farklı düzenler ile yarışılması fikrini ortaya attı.

Her ne kadar Silverstone ve Paul Ricard gibi pistlerde birden fazla pist düzeni bulunuyor olsa da diğer pistlerde bu opsiyonu ortaya koymak pek mümkün değil.

Pistlerin ters düzende koşulması fikri, Ferrari sürücüsü Charles Leclerc'e de soruldu ve o da bu fikre sıcak baktığını söyledi.

Aynı pistin birden fazla kez kullanılmasının, belirli bir araca fayda sağlayıp sağlamayacağı konusuna Leclerc şu yanıtı verdi: "Bence her zaman eşitliğe karşı bir şeyler söyleyebilirsiniz."

"Ancak günün sonunda durumu ele almanız lazım ve bu durumdan olabildiğince yarar elde etmelisiniz, bu yarar bir pistte iki kez yarışmak olsa bile."

"Bence bu fikri araştırıp mümkün olduğunca çok yarış yapmalıyız. Yarışların ters yönde koşulduğu durumlara baktım. Bence çok ama çok iyi bir şey olurdu."

"Bence hepimiz pisti tekrardan keşfedeceğiz ve araç bakımından da farklı olacaktır. Bu çok ilginç bir fikir olabilir."