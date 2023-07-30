Leclerc: "Tempo anlamında iyi bir hafta sonu oldu"
Ferrari pilotu Charles Leclerc, İtalyan ekibin yarış temposu anlamında iyi bir hafta sonu geçirdiğini düşünüyor.
Charles Leclerc, pole pozisyonundan başladığı Belçika Grand Prix'sini iki Red Bull pilotunun ardında üçüncü bitirdi.
Ferrari, önceki yarışların aksine tempo olarak daha iyiydi fakat Red Bull bir kez daha yarış temposu anlamında rakipsizdi.
Yine de Leclerc, takımın bu hafta sahip olduğu tempodan memnun olduğunu belirtti.
Leclerc şöyle konuştu: "İyi bir tempo yakaladık fakat Red Bull'la savaşmak zordu."
"Tempo anlamında kendi açımızdan oldukça olumlu bir hafta sonu geçirdik."
"Yarış benim açımdan iyi geçti ama Carlos'un yarış dışı kalması üzücü oldu çünkü iyi bir tempomuz vardı."
"Red Bull'a baktığınızda, elbette yarış temposu anlamında hâlâ yapacak çok işimiz var çünkü başta aşınma olmak üzere her şeyde daha iyiler."
"Dolayısıyla daha fazla gelişmemiz gerekiyor."
Leclerc, Lewis Hamilton'la arayı sabit tutmasından memnun.
"Biraz yakıt tasarrufu yapmam gerektiği söylenene kadar sorun yoktu."
"Son bölümde biraz daha zorlansam da hızım Lewis'i geride tutmak için yeterliydi."
"Son anlarda en hızlı tur için pite gireceğini biliyordum, bu da işimi biraz daha kolaylaştırdı.
Leclerc: "2019'u tekrarlamaya çalışacağım"
Leclerc: "2019'u tekrarlamaya çalışacağım" Leclerc: "2019'u tekrarlamaya çalışacağım"
Vasseur: "Pit trafiğinde çok sıra kaybettik"
Vasseur: "Pit trafiğinde çok sıra kaybettik" Vasseur: "Pit trafiğinde çok sıra kaybettik"
Leclerc: "Yapacak hiçbir şeyim yoktu"
Leclerc: "Yapacak hiçbir şeyim yoktu" Leclerc: "Yapacak hiçbir şeyim yoktu"
Son Haberler
Aston Martin, yanlış yönden gittiklerini kabul ediyor
Aston Martin, yanlış yönden gittiklerini kabul ediyor Aston Martin, yanlış yönden gittiklerini kabul ediyor
Toprak, lastik sorunu için Pirelli'yi suçlamıyor
Toprak, lastik sorunu için Pirelli'yi suçlamıyor Toprak, lastik sorunu için Pirelli'yi suçlamıyor
Wolff: "Dalgalanmanın geri dönmesi sinir bozucu"
Wolff: "Dalgalanmanın geri dönmesi sinir bozucu" Wolff: "Dalgalanmanın geri dönmesi sinir bozucu"
Sainz, Ferrari'nin Belçika performansı sonrası ikinci yarı için "iyimser"
Sainz, Ferrari'nin Belçika performansı sonrası ikinci yarı için "iyimser" Sainz, Ferrari'nin Belçika performansı sonrası ikinci yarı için "iyimser"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar