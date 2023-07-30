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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Leclerc: "Tempo anlamında iyi bir hafta sonu oldu"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, İtalyan ekibin yarış temposu anlamında iyi bir hafta sonu geçirdiğini düşünüyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Charles Leclerc, pole pozisyonundan başladığı Belçika Grand Prix'sini iki Red Bull pilotunun ardında üçüncü bitirdi.

Ferrari, önceki yarışların aksine tempo olarak daha iyiydi fakat Red Bull bir kez daha yarış temposu anlamında rakipsizdi.

Yine de Leclerc, takımın bu hafta sahip olduğu tempodan memnun olduğunu belirtti.

Leclerc şöyle konuştu: "İyi bir tempo yakaladık fakat Red Bull'la savaşmak zordu."

"Tempo anlamında kendi açımızdan oldukça olumlu bir hafta sonu geçirdik."

"Yarış benim açımdan iyi geçti ama Carlos'un yarış dışı kalması üzücü oldu çünkü iyi bir tempomuz vardı."

"Red Bull'a baktığınızda, elbette yarış temposu anlamında hâlâ yapacak çok işimiz var çünkü başta aşınma olmak üzere her şeyde daha iyiler."

"Dolayısıyla daha fazla gelişmemiz gerekiyor."

Leclerc, Lewis Hamilton'la arayı sabit tutmasından memnun.

"Biraz yakıt tasarrufu yapmam gerektiği söylenene kadar sorun yoktu."

"Son bölümde biraz daha zorlansam da hızım Lewis'i geride tutmak için yeterliydi."

"Son anlarda en hızlı tur için pite gireceğini biliyordum, bu da işimi biraz daha kolaylaştırdı.

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