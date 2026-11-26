Formula 1 Katar GP

Leclerc: “Temasların bir daha yaşanmaması için başka çözümler bulmalıyız”

Las Vegas’taki Lewis Hamilton ile yaşadığı temasın ardından Katar GP basın toplantısında konuşan Charles Leclerc, Fred Vasseur’ün "kabul edilemez" şeklindeki eleştirisine hak verdiğini söyledi

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 26 Kas 2026 16:30

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Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Monza ve Meksika’nın ardından Las Vegas’ta da takım arkadaşı Lewis Hamilton ile temas yaşayan ve yarış sonunda Ferrari Takım Patronu Fred Vasseur’ün sert tepkisiyle karşılaşan Charles Leclerc, Katar Grand Prix’si öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Las Vegas’taki olayın sorumluluğunu üstlendiğini belirten Leclerc, pist dışındaki iyi ilişkilerine rağmen pist üstünde işleyen yeni bir düzene ihtiyaç duyduklarını vurguladı: "İki Ferrari'nin birbirine çarpması elbette kabul edilemez. Takım olarak takım arkadaşları arasında böyle temaslara tahammül etmemeliyiz ve bence bu herkes için çok net.”

“Özellikle Las Vegas'taki temas için sorumluluğu üstlendim. Takım içindeki bu gerginlikten kurtulmamız ve gelecekte daha olumlu günlere bakmamız gerekiyor.”

“Fred, yarış sonunda telsizden basının önüne çıkmadan önce benimle konuşmak istediğini söylemişti, dolayısıyla neler söyleyeceğini o zaman da az çok tahmin ediyordum ve bir pilot olarak söylenenleri kabul etmeniz gerekiyor.”

“Lewis ile pist dışında gerçekten çok iyi bir ilişkimiz var ancak son dönemde Monza, Meksika veya Las Vegas'ta bu tür olaylar biraz fazla oldu. Meksika'dan sonra konuşmuştuk ama Las Vegas'ta bir daha tekrarlandı. Bu yüzden artık takım olarak temasların bir daha yaşanmaması için başka çözümler bulmalıyız."

Lewis Hamilton, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images

Kalan iki yarışta takım içi mücadele kurallarının değişip değişmeyeceğiyle ilgili detay vermekten kaçınan Leclerc, iki güçlü pilotun aynı takımda yarışmasının doğal bir gerilim yarattığını ancak bunun krize dönüşmemesi gerektiğini ifade etti: "Ne tür çözümler konuşulduğunu açıklayamam, zaten buna iznim de yok.”

“Kendi fikirlerim var ama günün sonunda önemli olan kolektif olarak doğru olduğuna inandığımız kararı almak ve bunu kendi içimizde kararlaştıracağız. Şu an içinde bulunduğumuz durumdan dolayı elbette herkes hayal kırıklığına uğramış durumda, bu yüzden takım içindeki atmosferin harika olduğunu söyleyemem ama hepimiz sorumluluk sahibi yetişkinleriz ve hepimiz çözüm bulmak istiyoruz.”

“Bu yıl Lewis ile on defadan fazla yan yana start aldık, sıralama turlarında ve yarışlarda hep birbirimize çok yakındık. Zirve takımlarında iki güçlü pilot olduğunda belirli bir seviye gerilim her zaman vardır ancak bunun, bu şekilde tırmanması gerekmiyor ve gelecek yıl şampiyonluk mücadelesi vermek istiyorsak bu sorunu çözmek daha da kritik hale geliyor."

Basın toplantısının sonunda, Ferrari sürücü akademisinden yetişen ve Haas ile sözleşmesini uzatan Oliver Bearman hakkındaki görüşleri de sorulan Leclerc, genç pilota övgüde bulundu: “Açıklamadan bu yana onu ilk kez az önce buraya gelirken gördüm ve sadece merhaba diyebildim.”

“Dışarıdan bakıldığında bunun sadece bir zaman meselesi olduğu zaten açıktı. Ayrıca harika bir iş çıkarıyor, bu yüzden Oli'ye verecek pek bir tavsiyem yok. Bence şu an çok iyi gidiyor."

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

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