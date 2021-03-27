Leclerc: "Tekrar yukarılara dönmekten mutluyum!"

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
28 Mar
Yarış:
18 Saat
:
40 Dakika
:
37 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
21 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
02 May
Yarış:
35 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
39 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
56 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
70 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
77 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
91 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
95 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
112 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
126 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
154 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
161 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
168 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
182 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
186 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
196 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
210 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
217 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
224 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
238 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
252 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
259 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Sainz: "Motor durunca, günün benim için bittiğini düşündüm" Sonraki / Perez: ''Aracı ne kadar tanıdığımı da öğrenmiş oldum"
Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Tekrar yukarılara dönmekten mutluyum!"

Ekleyen:
, Editör

2021 sezonunun Bahreyn'deki açılış yarışında 4. sırayı alarak Ferrari'nin yeniden gridin ön taraflarına dönebileceği yönündeki umutları artıran Charles Leclerc, sıralama seansında attığı en hızlı turu ve o turun öncesini anlattı.

Leclerc: "Tekrar yukarılara dönmekten mutluyum!"

Leclerc öncelikle antrenman seansları hakkında konuştu: "Araçla zorlanıyordum, aracı biraz fazla zorluyordum, yani genel olarak pek iyi değildim. Fakat içimden, iyi bir tur atabileceğimi hissediyordum fakat turu atana kadar bunu tam olarak bilemiyorsunuz."

"Sıralama seansı geldiğinde aldığım his iyiydi, en başından itibaren hızımı yakalayabildim ve 3. sıralama seansında çok memnun kaldığım o turu atabildim."

Monakolu pilot sonrasında 3. sıralama seansında attığı son turdaki rüzgar koşullarından bahsetti: "Biraz rüzgarlı olduğunu düşünüyorum, özellikle 13. virajda arka lastiklerle biraz zorluk yaşadım fakat yine de çok zaman kaybetmeden virajı alabildim."

"Turun ilk kısmında rüzgarın 2. sıralama seansındakine benzer olduğunu düşünüyorum, orada biraz zaman kazanabildim, 2. ve son sektörde ise nasıl bir tur attığımı tahmin etmeye çalışıyordum fakat sonunda zamanımı aynı tutmayı başardım. Yani evet, bu turu sonlandırışımdan memnunum."

Genç sürücüye sonrasında, yarınki yarış için etrafındaki araçlara kıyasla rekabetçi bir araçta olduğunu hissedip hissetmediği soruldu.

Leclerc bu soruya şu cevabı verdi: "Evet öyle düşünüyorum, fakat dünkü gördüklerimden sonra AlphaTauri’den çok etkilendiğimi söylemeliyim."

"Dün yarış temposu bakımından çok, çok hızlılardı ve yarın da orta hamurlarla başlayacaklar yani biraz zorlu geçecek fakat elbette hedefimiz sıralamamızı korumak olacak. İlk 3’e henüz gerçekçi bir şekilde yaklaşılabileceğini düşünmüyorum."

Ferrari pilotu son olarak bu seneki aracın geçen seneki SF1000'e kıyasla nasıl bir hissiyat verdiğinden bahsetti: "Çok daha güçlü bir aracımız olduğunu düşünüyorum. Cuma günü söylediğim gibi dengeden ötürü mü bilmiyorum ama geçen senekine kıyasla aracın biraz daha rahat sürüldüğünü söyleyebilirim."

"Ayrıca biraz daha gücümüz var, bunu hissedebiliyorum, fakat diğerlerine kıyasla nerede olduğumuzu henüz görmemiz gerek. Daha ilk günlerdeyiz fakat FIA’nın araçlar üstünde koyduğu gelişim kısıtlamasına rağmen büyük bir adım atmışız gibi görünüyor, yani geçen seneden bu seneye geçerken çıkarttığımız işten mutlu olmamız gerektiğini düşünüyorum."

"Henüz ilk sıralama seansı yani kendimizi kaptırmadan sıkı çalışmaya devam etmeliyiz. Ancak şimdilik güçlü görünüyoruz ve tekrardan yukarılarda olmaktan ötürü mutluyum."

paylaşım
yorumlar
Sainz: "Motor durunca, günün benim için bittiğini düşündüm"

Önceki haber

Sainz: "Motor durunca, günün benim için bittiğini düşündüm"

Sonraki haber

Perez: ''Aracı ne kadar tanıdığımı da öğrenmiş oldum"

Perez: ''Aracı ne kadar tanıdığımı da öğrenmiş oldum"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Charles Leclerc
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Memet Kağan Bilgili

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Bahreyn GP: Heyecan dolu sıralama turlarında pole pozisyonu Verstappen'in!

4s
2
Formula 1

Hamilton: "2021 taban kuralları Mercedes'i durdurmak için getirildi"

1s
3
Formula 1

ERS sorunları Mercedes'in Bahreyn performansını olumsuz etkilemiş

39 dk
4
Formula 1

Alonso ve Ocon'un hedefi yarıştan puanla ayrılmak

19 dk
5
Formula 1

Vettel, 18. sırada kalmasının ardından sinirli

4s
Son Haberler
Alonso ve Ocon'un hedefi yarıştan puanla ayrılmak
F1

Alonso ve Ocon'un hedefi yarıştan puanla ayrılmak

19dk
ERS sorunları Mercedes'in Bahreyn performansını olumsuz etkilemiş
F1

ERS sorunları Mercedes'in Bahreyn performansını olumsuz etkilemiş

39dk
Verstappen'in taban hasarı, ona 0.1 saniyeye mâl oldu
F1

Verstappen'in taban hasarı, ona 0.1 saniyeye mâl oldu

59dk
Hamilton: "2021 taban kuralları Mercedes'i durdurmak için getirildi"
F1

Hamilton: "2021 taban kuralları Mercedes'i durdurmak için getirildi"

1s
Perez: ''Aracı ne kadar tanıdığımı da öğrenmiş oldum"
F1

Perez: ''Aracı ne kadar tanıdığımı da öğrenmiş oldum"

2s
Son Videolar
2021 Bahreyn GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
2s

2021 Bahreyn GP grid pozisyonları

F1 sprint yarışlarıyla ilgili bilmeniz gerekenler 05:39
Formula 1
8s

F1 sprint yarışlarıyla ilgili bilmeniz gerekenler

2021 F1 sezonunda kırılabilecek rekorlar 07:09
Formula 1
9s

2021 F1 sezonunda kırılabilecek rekorlar

AlphaTauri, AT02'yi yakından inceliyor 00:49
Formula 1
26 Mar 2021

AlphaTauri, AT02'yi yakından inceliyor

McLaren MCL35M difüzör kanatları 01:00
Formula 1
25 Mar 2021

McLaren MCL35M difüzör kanatları

More from
Memet Kağan Bilgili
Alonso ve Ocon'un hedefi yarıştan puanla ayrılmak
Formula 1 / Son dakika

Alonso ve Ocon'un hedefi yarıştan puanla ayrılmak

Binotto: "Sainz takıma, ihtiyaç duyduğumuz 'taze havayı' getirdi"
Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Sainz takıma, ihtiyaç duyduğumuz 'taze havayı' getirdi"

Alpine'le F1'e dönen Alonso, henüz "%100 performansına" ulaşamamış
Formula 1 / Son dakika

Alpine'le F1'e dönen Alonso, henüz "%100 performansına" ulaşamamış

More from
Charles Leclerc
Leclerc: "Bu kadar rekabetçi olmayı beklemiyorduk" Bahreyn GP
Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Bu kadar rekabetçi olmayı beklemiyorduk"

Leclerc: "2021'de mücadeleleri daha iyi seçeceğim"
Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "2021'de mücadeleleri daha iyi seçeceğim"

Leclerc: "Binotto bize açıkça, takımda 1. pilot olmadığını söyledi"
Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Binotto bize açıkça, takımda 1. pilot olmadığını söyledi"

More from
Scuderia Ferrari
Mekies: "Bütçe kısıtlaması sebebiyle tüm yapılanmamız işlevsiz kaldı"
Formula 1 / Son dakika

Mekies: "Bütçe kısıtlaması sebebiyle tüm yapılanmamız işlevsiz kaldı"

Binotto: "Ferrari artık düzlük hızı açısından dezavantajlı olmayacak"
Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Ferrari artık düzlük hızı açısından dezavantajlı olmayacak"

Leclerc: "Pistte elde ettiğimiz veriler Maranello'dakilerle örtüşüyor"
Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Pistte elde ettiğimiz veriler Maranello'dakilerle örtüşüyor"

Çok Okunanlar Bugün

Bahreyn GP: Heyecan dolu sıralama turlarında pole pozisyonu Verstappen'in!
Formula 1 Formula 1 / Sıralama turları raporu

Bahreyn GP: Heyecan dolu sıralama turlarında pole pozisyonu Verstappen'in!

Hamilton: "2021 taban kuralları Mercedes'i durdurmak için getirildi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "2021 taban kuralları Mercedes'i durdurmak için getirildi"

ERS sorunları Mercedes'in Bahreyn performansını olumsuz etkilemiş
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

ERS sorunları Mercedes'in Bahreyn performansını olumsuz etkilemiş

Alonso ve Ocon'un hedefi yarıştan puanla ayrılmak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alonso ve Ocon'un hedefi yarıştan puanla ayrılmak

Vettel, 18. sırada kalmasının ardından sinirli
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, 18. sırada kalmasının ardından sinirli

Leclerc: "Tekrar yukarılara dönmekten mutluyum!"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Tekrar yukarılara dönmekten mutluyum!"

Leclerc: "Bu kadar rekabetçi olmayı beklemiyorduk"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Bu kadar rekabetçi olmayı beklemiyorduk"

Sainz: "Motor durunca, günün benim için bittiğini düşündüm"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Motor durunca, günün benim için bittiğini düşündüm"

Son Haberler

Alonso ve Ocon'un hedefi yarıştan puanla ayrılmak
F1 Formula 1 / Son dakika

Alonso ve Ocon'un hedefi yarıştan puanla ayrılmak

ERS sorunları Mercedes'in Bahreyn performansını olumsuz etkilemiş
F1 Formula 1 / Son dakika

ERS sorunları Mercedes'in Bahreyn performansını olumsuz etkilemiş

Verstappen'in taban hasarı, ona 0.1 saniyeye mâl oldu
F1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen'in taban hasarı, ona 0.1 saniyeye mâl oldu

Hamilton: "2021 taban kuralları Mercedes'i durdurmak için getirildi"
F1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "2021 taban kuralları Mercedes'i durdurmak için getirildi"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.