Leclerc: "Tekrar yukarılara dönmekten mutluyum!"

Leclerc öncelikle antrenman seansları hakkında konuştu: "Araçla zorlanıyordum, aracı biraz fazla zorluyordum, yani genel olarak pek iyi değildim. Fakat içimden, iyi bir tur atabileceğimi hissediyordum fakat turu atana kadar bunu tam olarak bilemiyorsunuz."

"Sıralama seansı geldiğinde aldığım his iyiydi, en başından itibaren hızımı yakalayabildim ve 3. sıralama seansında çok memnun kaldığım o turu atabildim."

Monakolu pilot sonrasında 3. sıralama seansında attığı son turdaki rüzgar koşullarından bahsetti: "Biraz rüzgarlı olduğunu düşünüyorum, özellikle 13. virajda arka lastiklerle biraz zorluk yaşadım fakat yine de çok zaman kaybetmeden virajı alabildim."

"Turun ilk kısmında rüzgarın 2. sıralama seansındakine benzer olduğunu düşünüyorum, orada biraz zaman kazanabildim, 2. ve son sektörde ise nasıl bir tur attığımı tahmin etmeye çalışıyordum fakat sonunda zamanımı aynı tutmayı başardım. Yani evet, bu turu sonlandırışımdan memnunum."

Genç sürücüye sonrasında, yarınki yarış için etrafındaki araçlara kıyasla rekabetçi bir araçta olduğunu hissedip hissetmediği soruldu.

Leclerc bu soruya şu cevabı verdi: "Evet öyle düşünüyorum, fakat dünkü gördüklerimden sonra AlphaTauri’den çok etkilendiğimi söylemeliyim."

"Dün yarış temposu bakımından çok, çok hızlılardı ve yarın da orta hamurlarla başlayacaklar yani biraz zorlu geçecek fakat elbette hedefimiz sıralamamızı korumak olacak. İlk 3’e henüz gerçekçi bir şekilde yaklaşılabileceğini düşünmüyorum."

Ferrari pilotu son olarak bu seneki aracın geçen seneki SF1000'e kıyasla nasıl bir hissiyat verdiğinden bahsetti: "Çok daha güçlü bir aracımız olduğunu düşünüyorum. Cuma günü söylediğim gibi dengeden ötürü mü bilmiyorum ama geçen senekine kıyasla aracın biraz daha rahat sürüldüğünü söyleyebilirim."

"Ayrıca biraz daha gücümüz var, bunu hissedebiliyorum, fakat diğerlerine kıyasla nerede olduğumuzu henüz görmemiz gerek. Daha ilk günlerdeyiz fakat FIA’nın araçlar üstünde koyduğu gelişim kısıtlamasına rağmen büyük bir adım atmışız gibi görünüyor, yani geçen seneden bu seneye geçerken çıkarttığımız işten mutlu olmamız gerektiğini düşünüyorum."

"Henüz ilk sıralama seansı yani kendimizi kaptırmadan sıkı çalışmaya devam etmeliyiz. Ancak şimdilik güçlü görünüyoruz ve tekrardan yukarılarda olmaktan ötürü mutluyum."