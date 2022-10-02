Leclerc: "Tek isteğim kazanmak"

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Monakolu pilot, cumartesi günü Singapur'da bu yılki dokuzuncu pole pozisyonunu elde etti ve pazar günkü yarışa ilk sıradan başlayacak.

Buradaki son yarış olan 2019'a da pole pozisyonunda başlayan Leclerc, bu kez durumun farklı olduğunu söylüyor.

2019'un mu yoksa bu yılki pole pozisyonunun mu daha zor olduğu sorusuna Leclerc, "Q1 ve Q2'de geçiş lastikleriyle gerçekten hızlıydık."

"Sonra Q3'te kuru zemin lastiğine geçtik ve her şeye sıfırdan başlamış olduk. Fakat sürüş yapmak zordu, bu seferki daha zordu."

"Son sektörde epey zorlandık çünkü çok fazla ıslak bölüm vardı. Ayrıca 13. viraj da oldukça tehlikeliydi. Yani her yer aynı değildi. Bu yüzden adapte olmanız ve pistteki gelişime ayak uydurmanız gerekiyordu."

"Son turum olmasa da bir önceki turum gayet iyiydi ve pole için yeterli oldu. Son turumda maalesef bir hata yaptım. Bu hiçbir şeyi değiştirmedi ama Max turu tamamlamış olsaydı, bu hata yüzünden pole pozisyonunu kaybedecektik. Yine de genel olarak pozitif bir cumartesi günüydü."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, leaves the garage Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Bu hafta sonu şimdiye kadar araçla ilgili hislerim harikaydı. Yarınki yarış için biraz veri eksikliğimiz var ama bu beni pek fazla endişelendirmiyor."

"Sadece her şeyi mükemmel yapmaya çalışmamız lazım. Sonrasında iyi bir sonuç alacağımıza eminim." cevabını verdi.

Stratejiyle alakalı Leclerc, "Çok önemli olacak. Strateji konusunda 2019'a kıyasla biraz farklı bir durumdayız fakat bu, yarışı daha heyecanlı hale getirecek. Eminim erken pitle öne geçmeye çalışılacak."

"Yine de kazanmak için buradayım ve yapmak istediğim tek şey kazanmaya çalışmak olacak. Elimden gelenin en iyisini yapacağım ve bakalım neler olacak?" dedi.

Yağmur ihtimalinden endişe edip etmediği sorusuna, "Hayır, değilim. Bence performansımız çok güçlüydü. Yağmurda da iyiydik. Yani performans anlamında iyiyiz. Pazar günü iki saatlik temiz bir yarış için her şeyimizi vereceğiz ve bunu yaparsak, performansın da iyi olacağına eminim." dedi.

Son olarak Verstappen'in şampiyonluğa ulaşmasını mümkün olduğunca ertelemesinin önemi sorulduğunda, "Odaklandığım şey bu değil. Sezon sonuna kadar mümkün olduğunca çok yarış kazanmak istiyorum. Gerçekçi olursak, Max'in şampiyon olması sadece bir zaman meselesi."

"Yani sadece kendimize odaklanacağız, bu son yarışları mümkün olan en iyi şekilde tamamlamaya çalışacağız."

"Paketten en iyisini almamız gerekiyor, önemli olan bu. Gerisi umrumda değil." dedi.