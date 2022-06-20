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Formula 1 / Kanada GP Haberler

Leclerc: "Tamamladığımız her yarışta galibiyet savaşı verebiliriz"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, mevcut durumdan endişeli olmadığını çünkü rekabet seviyesi anlamında iyi göründüğünü söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Leclerc: "Tamamladığımız her yarışta galibiyet savaşı verebiliriz"
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Ferrari pilotu Leclerc, grid cezası nedeniyle gerilerden başladığı Kanada GP'de güçlü bir yükselişle beşinci olmayı başardı

Monakolu pilot, yavaş pit stop nedeniyle epey vakit kaybetti. Eğer bu konuda sorun yaşamasaydı, yarışı daha da yukarıda bitirebilirdi.

Leclerc, şöyle dedi: "Maalesef yavaş pit stop bizi biraz zor bir durum içerisine soktu çünkü başka bir DRS treninin ardına düştük ve lastikleri zorlamam gerekiyordu. Bu da yarış sonunda bana pahalıya patladı."

"Fakat genel anlamda sabırlı olmam gereken bir yarıştı. Başlangıçta da bir DRS treninin ardında kalmıştım, yarışın ortasında çok daha yeni lastiklere sahip olan ve 10. virajı çok iyi dönen Esteban'ın ardında kaldım. Tüm bunlar beni geride tutması için yeterliydi."

"Ne zaman önüm açılsa iyi bir tempo yakaladım."

Mercedes'in dönüşünden endişeli olup olmadığı sorusuna Leclerc, "Endişeli miyim? Aslında mücadeleye katılmaları iyi olur, yani endişem yok."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Eğer dayanıklılığı çözebilirsek aracımızın güçlü olduğuna eminim. Fakat herkes dayanıklılık sorunu yaşıyor. Bu nedenle sadece kendimize odaklanmamız gerekiyor. Güçlü bir tempoya sahibiz ve eminim finiş gördüğümüz her yarışta galibiyet için savaşabiliriz." cevabını verdi.

Leclerc, yarış boyunca geçiş yapamadığı için sakin kalmanın zor olduğunu belirtti ve şunları ekledi: "Her şey yarışın sonunu düşünüp, daha fazla sinirlenmemekle ilgiliydi çünkü herkes DRS'ye sahip olduğunda elimden hiçbir şey gelmiyordu."

"Önümü açmak için her şeyi yaptım, bugün daha fazlasını yapamazdım. Bence yavaş pit stop, önümüzü açabilme konusunda bize biraz pahalıya patladı."

Leclerc şimdi 49 puan geriye düşmüş durumda ve bu konuda şöyle dedi: "Dayanıklılık bu sezon herkes için endişe verici görünüyor ve eğer bunu çözebilirsek, geri dönebilecek performansa sahibiz. Bu açıdan Silverstone'da biraz da olsa arayı kapatmaya çalışacağız."

"Puan konusunda endişelenmiyorum. Evet, fark çok büyük ama sadece işime odaklanıyorum ve bunu yaparsak arayı kapatabileceğimize eminim."

Silverstone sorulduğunda Leclerc, "Silverstone'ı gerçekten seviyorum. Umarım pole pozisyonunu alabilecek ve sonrasında da yarışı kazanabilecek kadar rekabetçi oluruz." dedi.

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