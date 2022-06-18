Leclerc tamamen yeni güç ünitesine geçti, yarışa en geriden başlayacak!

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Ferrari, İspanya ve Bakü'de yaşadığı güç ünitesi sorunlarının ardından ceza sınırına gelen Charles Leclerc'i yeni güç ünitesine geçirip geçirmeyeceğini uzun süre değerlendirdi.

Takım cuma günü yeni bir güç ünitesine geçti fakat ceza sınırında olan turbo ünitesinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı için grid cezası alınmadı. Fakat takım sonrasında kontrol elektroniğini bir kez daha değiştirdi ve Leclerc, pazar günü için 10 sıra grid cezası aldı.

İtalyan ekibin cumartesi sabahı daha fazla parça değiştirmesi bekleniyordu ve bugün itibariyle Leclerc'in tamamen yeni bir güç ünitesine daha geçtiği açıklandı. Monakolu sürücü böylelikle bir hafta sonunda iki güç ünitesi değiştirmiş oldu ve sonraki yarışlar için önemli sayıda güç ünitesi parçasına sahip olacak.

Bunun sonucu olarak da pazar günkü yarışa son sıradan başlayacak.

Leclerc'in değiştiği parçalar arasında içten yanmalı motor, turbo, MGU-H, MGU-K ve egzoz yer alıyor.

Ayrıca Ferrari, Carlos Sainz'ı bu yılki üçüncü ve son içten yanmalı motoruna geçirdi.

Son olarak Yuki Tsunoda yeni bir enerji depolama ve kontrol elektroniği ünitesi takarken, Valtteri Bottas yeni bir enerji depolama ünitesi taktı .