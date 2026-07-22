Leclerc: “Takımların performans seviyesini önceden kestirmek çok zor”
Ferrari pilotu Charles Leclerc, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Macaristan GP öncesinde takımın performansına dair iddialı tahminlerde bulunmaktan kaçındı.
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images
Sezonun başlarında, dar ve kıvrımlı yapısıyla bilinen Monako GP öncesinde Ferrari, SF-26’nın pist karakteristiğine mükemmel uyum sağlayacağı düşüncesiyle yarışın mutlak favorisi gösterilmişti. Ancak hafta sonu beklendiği gibi geçmemişti.
Dar, virajlı ve geçiş yapmanın zor olduğu yapısı nedeniyle sık sık "duvarsız Monako" olarak adlandırılan Hungaroring öncesinde benzer tahminler yeniden yapılmaya başlandı. Ancak Leclerc, geçmiş deneyimlerinden yola çıkarak beklentileri düşük tutmayı tercih ediyor.
Yabancı basına konuşan Leclerc, podyum ya da galibiyet hakkında yöneltilen sorulara şu yanıtı verdi: "Rekabetçi bir konumda olabiliriz de olmayabiliriz de. Bunu ancak piste çıktığımızda göreceğiz.”
Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes
Fotoğraf: Andrej Isakovic / AFP via Getty Images
“Bu sezon takımların performans seviyesini önceden kestirmek çok zor. Monako öncesindeki genel havayı ve beklentileri çok iyi hatırlıyorum. Ancak oraya gittiğimizde herkesin düşündüğünün gerisinde kaldık.”
“Bu yüzden temkinli olmamız gerekiyor. Her pistte yaptığımız gibi iyi hazırlanmalı ve tamamen işimize odaklanmalıyız.”
Bu sezon bir galibiyeti olan Leclerc, Belçika GP'sinde saf hız olarak geride kalsalar da takımın operasyonel başarısını takdir etti: "Son birkaç hafta sonudur gerçekten çok iyi yaptığımız bir şey var; o da elimizdeki paketten en iyi verimi almak.”
“Beklentilere veya tahminlere takılmadan, Budapeşte'de de tam olarak bu düşünceyle piste çıkmalıyız.”
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Palmer: "Spa, Hadjar’ın en hatasız yarış hafta sonuydu”
2026 Macaristan GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Resmi: Ducati, 2027 WSBK kadrosunun ilk ismini açıkladı
Leclerc: “Takımların performans seviyesini önceden kestirmek çok zor”
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar