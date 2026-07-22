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Formula 1 Belçika GP

Leclerc: “Takımların performans seviyesini önceden kestirmek çok zor”

Ferrari pilotu Charles Leclerc, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Macaristan GP öncesinde takımın performansına dair iddialı tahminlerde bulunmaktan kaçındı.

Neşe Akkoyun
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Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Sezonun başlarında, dar ve kıvrımlı yapısıyla bilinen Monako GP öncesinde Ferrari, SF-26’nın pist karakteristiğine mükemmel uyum sağlayacağı düşüncesiyle yarışın mutlak favorisi gösterilmişti. Ancak hafta sonu beklendiği gibi geçmemişti.

Dar, virajlı ve geçiş yapmanın zor olduğu yapısı nedeniyle sık sık "duvarsız Monako" olarak adlandırılan Hungaroring öncesinde benzer tahminler yeniden yapılmaya başlandı. Ancak Leclerc, geçmiş deneyimlerinden yola çıkarak beklentileri düşük tutmayı tercih ediyor.

Yabancı basına konuşan Leclerc, podyum ya da galibiyet hakkında yöneltilen sorulara şu yanıtı verdi: "Rekabetçi bir konumda olabiliriz de olmayabiliriz de. Bunu ancak piste çıktığımızda göreceğiz.”

Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Andrej Isakovic / AFP via Getty Images

“Bu sezon takımların performans seviyesini önceden kestirmek çok zor. Monako öncesindeki genel havayı ve beklentileri çok iyi hatırlıyorum. Ancak oraya gittiğimizde herkesin düşündüğünün gerisinde kaldık.”

“Bu yüzden temkinli olmamız gerekiyor. Her pistte yaptığımız gibi iyi hazırlanmalı ve tamamen işimize odaklanmalıyız.”

Bu sezon bir galibiyeti olan Leclerc, Belçika GP'sinde saf hız olarak geride kalsalar da takımın operasyonel başarısını takdir etti: "Son birkaç hafta sonudur gerçekten çok iyi yaptığımız bir şey var; o da elimizdeki paketten en iyi verimi almak.”

“Beklentilere veya tahminlere takılmadan, Budapeşte'de de tam olarak bu düşünceyle piste çıkmalıyız.”

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