Leclerc: “Takımlar şampiyonasında üçüncü olmak önemli”

Geçtiğimiz sene oldukça kötü bir sezon geçiren Ferrari, bu sezon takımlar şampiyonasında üçüncü sıra için McLaren'la mücadele ediyor.

Özellikle son yarışlarda rakibinden daha iyi gözüken Ferrari, McLaren'ın 31.5 puan önünde yer alıyor.

Son dört yarışın tamamında ilk beşe girmeyi başaran Leclerc, “Bu piste ilk kez geliyorum ve dün, bisikletimle bir sürüş yaptım. Gayet güzel gözüküyor. Pistte, çok yoğun bir yarış olacak gibi görünüyor. Birçok hızlı viraj var, ki bunlardan hep keyif alıyorum. Yarın sürüş yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum.”

“Son yarışlar tüm takım için çok olumluydu. Meksika ve Brezilya, geçmişte zorlandığım pistlerdi. Yine de pazar günleri, gerektiği zamanda iyi yarışlar geçirdim. Bundan dolayı son yarışlardan memnunum. Son üç yarışta da takım olarak her şeyi mükemmel yapmaya çalışacağız.”

“Takım olarak iyi bir iş çıkarırsak ve büyük hatalar yapmazsak, sürücüler şampiyonasında da beşinciliği alabiliriz. Araçtan maksimumu çıkarmaya çalışıyorum ve şampiyonada 5. veya 6. bitirirsem hayatım değişmeyecek. Yine de her şeyimi vereceğim. Gelecek sene yeniden üst sıralar için savaşabilmeyi umuyoruz.”

“Takımlar şampiyonası ise, sürücüler şampiyonasından daha önemli. Geçen seneyi göz önüne aldığımızda, bu sene ne kadar geliştiğimiz görülüyor. Takımın fabrikada ve pistte yaptıklarından ötürü çok mutluyum. Takımlar şampiyonasında üçüncülüğü almak önemli. Herkes için iyi bir motivasyon olacak.” ifadelerini kullandı.

Charles Leclerc, Ferrari Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images