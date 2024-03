Leclerc: "SF-24 çok daha istikrarlı ve güçlü"

Son 6-7 aya baktığımızda aracını en çok geliştiren ekiplerden biri olarak Ferrari'yi gösterebiliriz, hatta bu alanda onları zirveye bile koyabiliriz. Nitekim Charles Leclerc de bu görüşte ve takımın 2024 aracı ile ileri doğru büyük bir adım attığını söylüyor.

2024 sezonunun ilk 2 yarışı da bunu kanıtlar nitelikteydi. SF-24 ile sağlam bir temel sahip olan Ferrari, kendini net bir şekilde McLaren ve Mercedes'in önünde 2. sıraya atmış gibi duruyor.

Ancak Ferrari'nin hedefi tabii ki net bir şekilde ikinci olabilmek değil, galibiyetler ve şampiyonluklar için savaşmak. Bunu yapmaları için de Red Bull'u geçmeleri gerek.

Peki Red Bull'la aradaki fark ne kadar azaldı?

Avustralya GP öncesinde basın mensuplarının karşısına çıkan Leclerc, bu soruya yanıt vermekte zorlandı.

"Geçen yıla kıyasla aramızdaki farkları karşılaştırmak bana zor geliyor çünkü her yarış farklı gelişiyor. Geçen yıl oradaki yarış senaryosu nasıldı hatırlamıyorum. Sanırım motor cezası nedeniyle 12. sıradan başlıyordum, yani karşılaştırmak zor ama şunu söyleyebilirim: Bu yıl ileri doğru büyük bir adım attık."

"Son 6-7 ayda en çok gelişen takım biziz ve bu pozitif bir işaret, iyi bir şekilde çalıştığımız anlamına geliyor. Şu an yaptığımız şeyi devam ettirmemiz gerekiyor çünkü Red Bull'la aradaki farkı yavaşça kapıyoruz."

"Lastik aşınması konusunda ileri doğru bir atım attık ama bu alanda hâlâ gelişmemiz gerek. Ancak şu anda fark lastik aşınması yüzünden ortaya çıkmıyor, [yarış temposunda] aradaki fark genel tempo ile ilgili."

"Ne zaman depoyu doldursak, Red Bull'dan daha fazla zaman kaybediyoruz. Yani sadece lastik aşınması ile ilgili bir durum değil."

Leclerc ve Ferrari, 2022 Avustralya GP'sini kazanmış ve muazzam bir hafta sonu geçirmişlerdi. 2023 onlar için daha zor geçti.

Monakolu pilot, bu yıl ise geçen yıla kıyasla daha iyi performans göstereceklerini düşünüyor ve SF-24'ün istikrarını övüyor.

Aracın artık çok daha istikrarlı olduğunu vurgulayan Leclerc, performanslarının pistten piste dramatik bir şekilde değişmeyeceği görüşünde.

"Evet 2 yıl önce iyi bir hafta sonu geçirmiştik, geçtiğimiz yıl ise çok daha zor bir hafta sonu geride kalmıştı. Geçtiğimiz yıl aracımızın karakteristikleri bu piste gerçekten uymuyordu."

"Bu yıl ise bence rekabetçilik anlamında oldukça istikrarlı olacağız, performansımız her hafta sonu dramatik şekilde değişmeyecek."

"Elbette bazen araç ayarını istediğiniz kadar maksimize edemediğiniz hafta sonları oluyor ve daha çok zorlanıyorsunuz. Ancak bu yıl performansımızda bir pistten diğerine dramatik değişimler olursa gerçekten şaşırırım çünkü çok daha istikrarlıyız ve paketimiz geçen yıla kıyasla çok daha güçlü."

"Geçtiğimiz yıl sürülebilirlik konusunda çok zorlanıyorduk. Araç özellikle de rüzgara karşı çok hassastı, belirli bir tip rüzgar estiğinde fazlasıyla sorun yaşıyorduk. Bu yıl ise bu sorun yok. Bu yüzden bence bu yıl performans anlamında çok daha istikrarlı olacağız."

"Ancak performans bulmaya devam etmeliyiz, özellikle de yarışta hâlâ Red Bull'un arkasındayız."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, battles with Charles Leclerc, Ferrari SF-24, at the start

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images