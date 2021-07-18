Leclerc: "Takımımdan ve kaydettiğimiz ilerlemeden memnunum"

Leclerc, 2019’dan bu yana Ferrari’de yarışıyor ve 2019’un aralık ayında kontratını 2024’ün sonuna kadar uzattı.

Fakat takımla yeni kontratını imzaladıktan sadece birkaç ay sonra, 2020 sezonunun Ferrari için iyi geçmeyeceği anlaşıldı.

Ardından 2020’de beklendiği üzere kırmızı takım, oldukça zorlu bir sezon geçirdi ve sadece 131 puan toplayarak, takımlar şampiyonasında 6. oldu.

Fakat bu sezon, Leclerc ve takımı için daha iyi başladı ve ilk 9 yarışın ardından toplamda 122 puan kazanarak McLaren ile üçüncülük için mücadele ediyorlar.

Buna rağmen, şu anda şampiyonayı lider götüren Red Bull’dan 164 puan gerideler ve çoğunlukla orta grupta yarışıyorlar.

Geçtiğimiz günlerde ise Leclerc’in 2022’de Red Bull’a geçebileceğine dair söylentiler çıkmaya başladı.

Motorsport.com İtalya’nın bazı kaynaklardan öğrendiği bilgilere göre Leclerc, Ferrari’nin formundan ötürü “biraz endişeliydi” ve Red Bull ile Helmut Marko’yla iletişime geçmiş olabileceği iddia ediliyordu.

Fakat Leclerc, Ferrari’de mutlu olduğunu ve takımına güvendiğini dile getirdi.

Britanya Grand Prix’si öncesinde konuşan Monakolu pilot, “Takımdan memnun olmadığımı iddia eden söylentiler tamamen saçmalık.”

“Maranello’da mutluyum ve Carlos Sainz ile aramızda iyi bir ilişki var. Bu birlikte daha iyi çalışmamıza ve tamamen güvendiğimiz bu projeye konsantre olmamıza izin veriyor.”

“Son zamanlarda, doğru yolda ilerledik ve geçtiğimiz sezona kıyasla büyük bir gelişme kaydettik.”

“Takımıma çok güveniyorum ve şu anda göstermekte olduğumuz gelişimden memnunum.”

“Hedefimiz taraftarlarımıza, Avrupa Futbol Şampiyonası’nda İtalyanların yaşadığı sevinci yaşatmak.” ifadelerini kullandı.

Charles Leclerc, Ferrari SF21 1 / 1 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images