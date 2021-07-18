Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Steiner: “Mercedes, Russell hakkında ne yapacağını biliyor”
Formula 1 / Britanya GP Haberler

Leclerc: "Takımımdan ve kaydettiğimiz ilerlemeden memnunum"

Ekleyen:

Ferrari pilotu Charles Leclerc, son zamanlarda adının Red Bull ile anılması ardından takımından ve kaydettikleri ilerlemeden memnun olduğunu söyledi.

Leclerc: "Takımımdan ve kaydettiğimiz ilerlemeden memnunum"

Leclerc, 2019’dan bu yana Ferrari’de yarışıyor ve 2019’un aralık ayında kontratını 2024’ün sonuna kadar uzattı.

Fakat takımla yeni kontratını imzaladıktan sadece birkaç ay sonra, 2020 sezonunun Ferrari için iyi geçmeyeceği anlaşıldı.

Ardından 2020’de beklendiği üzere kırmızı takım, oldukça zorlu bir sezon geçirdi ve sadece 131 puan toplayarak, takımlar şampiyonasında 6. oldu.

Fakat bu sezon, Leclerc ve takımı için daha iyi başladı ve ilk 9 yarışın ardından toplamda 122 puan kazanarak McLaren ile üçüncülük için mücadele ediyorlar.

Buna rağmen, şu anda şampiyonayı lider götüren Red Bull’dan 164 puan gerideler ve çoğunlukla orta grupta yarışıyorlar.

Geçtiğimiz günlerde ise Leclerc’in 2022’de Red Bull’a geçebileceğine dair söylentiler çıkmaya başladı.

Motorsport.com İtalya’nın bazı kaynaklardan öğrendiği bilgilere göre Leclerc, Ferrari’nin formundan ötürü “biraz endişeliydi” ve Red Bull ile Helmut Marko’yla iletişime geçmiş olabileceği iddia ediliyordu.

Fakat Leclerc, Ferrari’de mutlu olduğunu ve takımına güvendiğini dile getirdi.

Britanya Grand Prix’si öncesinde konuşan Monakolu pilot, “Takımdan memnun olmadığımı iddia eden söylentiler tamamen saçmalık.”

“Maranello’da mutluyum ve Carlos Sainz ile aramızda iyi bir ilişki var. Bu birlikte daha iyi çalışmamıza ve tamamen güvendiğimiz bu projeye konsantre olmamıza izin veriyor.”

“Son zamanlarda, doğru yolda ilerledik ve geçtiğimiz sezona kıyasla büyük bir gelişme kaydettik.”

“Takımıma çok güveniyorum ve şu anda göstermekte olduğumuz gelişimden memnunum.”

“Hedefimiz taraftarlarımıza, Avrupa Futbol Şampiyonası’nda İtalyanların yaşadığı sevinci yaşatmak.” ifadelerini kullandı.

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Charles Leclerc, Ferrari SF21
1/1

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Steiner: “Mercedes, Russell hakkında ne yapacağını biliyor”

Önceki haber

Steiner: “Mercedes, Russell hakkında ne yapacağını biliyor”
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Britanya GP: Tarihin ilk sprint sıralama yarışını Verstappen kazandı!

14 s
2
Formula 1

Hamilton: “Verstappen’i yakalayabilmek için yapabileceğim hiçbir şey yoktu”

13 s
3
Formula 1

Verstappen, frenlerinin alev almasının ardından "oldukça endişelenmiş"

9 s
4
Formula 1

Steiner: “Mercedes, Russell hakkında ne yapacağını biliyor”

40 dk
5
Formula 1

Ricciardo: "Alonso en iyilerin seviyesinde sürüyor"

10 s
Son Haberler
Leclerc: "Takımımdan ve kaydettiğimiz ilerlemeden memnunum"
F1

Leclerc: "Takımımdan ve kaydettiğimiz ilerlemeden memnunum"

15dk
Steiner: “Mercedes, Russell hakkında ne yapacağını biliyor”
F1

Steiner: “Mercedes, Russell hakkında ne yapacağını biliyor”

40dk
Brawn: ''İlk sprint yarışına aldığımız tepki olumlu oldu''
F1

Brawn: ''İlk sprint yarışına aldığımız tepki olumlu oldu''

9 s
Leclerc: "Hedefimiz dördüncülük veya daha fazlası"
F1

Leclerc: "Hedefimiz dördüncülük veya daha fazlası"

9 s
Verstappen, frenlerinin alev almasının ardından "oldukça endişelenmiş"
F1

Verstappen, frenlerinin alev almasının ardından "oldukça endişelenmiş"

9 s
Son Videolar
Britanya GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
10 s

Britanya GP grid pozisyonları

Montoya: Takımlar ve pilotlar, sprint yarışlarını benimsemeli  02:02
Formula 1
20 s

Montoya: Takımlar ve pilotlar, sprint yarışlarını benimsemeli 

Formula 1: Vettel, sprint yarışları hakkında eleştiride bulundu 00:51
Formula 1
16 Tem 2021

Formula 1: Vettel, sprint yarışları hakkında eleştiride bulundu

Masi, gerekirse F1 sprint yarışı kurallarını değiştirmeye hazır 00:40
Formula 1
10 Tem 2021

Masi, gerekirse F1 sprint yarışı kurallarını değiştirmeye hazır

Porsche ya da Audi'nin F1'e girme ihtimali neden her zamankinden daha yüksek? 06:15
Formula 1
8 Tem 2021

Porsche ya da Audi'nin F1'e girme ihtimali neden her zamankinden daha yüksek?

Daha fazlası
Selin Elif Köse
Steiner: “Mercedes, Russell hakkında ne yapacağını biliyor” Britanya GP
Formula 1

Steiner: “Mercedes, Russell hakkında ne yapacağını biliyor”

Wolff: “Sprint yarışı, 17 tur yerine 5 veya 8 tur olmalı” Britanya GP
Formula 1

Wolff: “Sprint yarışı, 17 tur yerine 5 veya 8 tur olmalı”

Hamilton: “Verstappen’i yakalayabilmek için yapabileceğim hiçbir şey yoktu” Britanya GP
Formula 1

Hamilton: “Verstappen’i yakalayabilmek için yapabileceğim hiçbir şey yoktu”

Çok Okunanlar Bugün

Britanya GP: Tarihin ilk sprint sıralama yarışını Verstappen kazandı!
Formula 1 Formula 1

Britanya GP: Tarihin ilk sprint sıralama yarışını Verstappen kazandı!

Hamilton: “Verstappen’i yakalayabilmek için yapabileceğim hiçbir şey yoktu”
Formula 1 Formula 1

Hamilton: “Verstappen’i yakalayabilmek için yapabileceğim hiçbir şey yoktu”

Verstappen, frenlerinin alev almasının ardından "oldukça endişelenmiş"
Formula 1 Formula 1

Verstappen, frenlerinin alev almasının ardından "oldukça endişelenmiş"

Steiner: “Mercedes, Russell hakkında ne yapacağını biliyor”
Formula 1 Formula 1

Steiner: “Mercedes, Russell hakkında ne yapacağını biliyor”

Ricciardo: "Alonso en iyilerin seviyesinde sürüyor"
Formula 1 Formula 1

Ricciardo: "Alonso en iyilerin seviyesinde sürüyor"

Leclerc: "Takımımdan ve kaydettiğimiz ilerlemeden memnunum"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Takımımdan ve kaydettiğimiz ilerlemeden memnunum"

F1 sprint yarışları hakkında bilmeniz gerekenler
Formula 1 Formula 1

F1 sprint yarışları hakkında bilmeniz gerekenler

Britanya GP öncesi Russell harici diğer pilotlara ceza çıkmadı
Formula 1 Formula 1

Britanya GP öncesi Russell harici diğer pilotlara ceza çıkmadı

Son Haberler

Leclerc: "Takımımdan ve kaydettiğimiz ilerlemeden memnunum"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Takımımdan ve kaydettiğimiz ilerlemeden memnunum"

Steiner: “Mercedes, Russell hakkında ne yapacağını biliyor”
Formula 1 Formula 1

Steiner: “Mercedes, Russell hakkında ne yapacağını biliyor”

Brawn: ''İlk sprint yarışına aldığımız tepki olumlu oldu''
Formula 1 Formula 1

Brawn: ''İlk sprint yarışına aldığımız tepki olumlu oldu''

Leclerc: "Hedefimiz dördüncülük veya daha fazlası"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Hedefimiz dördüncülük veya daha fazlası"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.