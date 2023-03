Leclerc: "Takımdaki atmosfer basına yansıyandan çok daha farklı"

Bahreyn'de beklentilerin gerisinde kalan Ferrari, hız anlamında Red Bull'a yetişemediği gibi Leclerc'in de bir kontrol elektroniği sorunu nedeniyle yarış dışı kalmasını izlemek zorunda kaldı.

Yarışın ardından David Sanchez'in istifa etmesi, özellikle İtalyan basınında takımın kargaşa içinde olduğu ve kilit isimlerin takımdan ayrılacağı yönünde haberlere yol açtı.

Bu haberleri yalanlayan Leclerc ise Maranello'daki herkesin katıldığı bir toplantının olumlu geçtiğini ve takımın ilerleme kaydetmesi için daha motive edici bir role bürünmeye çalışacağını söyledi.

Leclerc, "Henüz sadece bir yarış geride kaldı. Ben hala [başarılı olacağımıza] inanıyorum ve elbette hepimizin buna inanması gerekiyor."

"Önümüzde çok ama çok yarış var ve zirveye geri dönmek için hala deli gibi mücadele etmemiz gerekiyor."

"İşler planlandığı gibi gitmedi, ancak ne zaman Ferrari'de işler kötü gitse takımın etrafını birçok ses ve iddia çevreliyor."

"Takım olarak sadece enerjimizi aynı yönde harcayarak fark yaratmalı ve daha güçlü bir şekilde geri dönmeliyiz."

"Son birkaç haftadır durumun böyle olduğunu hissediyorum, bu yüzden tekrar yola koyulmayı dört gözle bekliyorum. Konuşmayı bırakmalı ve piste odaklanmalıyız."

"Dürüst olmak gerekirse, tüm kötü haberlerin ardından Maranello'ya gittim. Takımın buna nasıl tepki vereceğinden emin değildim."

"Ancak sonrasında tüm ekiple, tüm Ferrari çalışanlarıyla bir toplantı yaptık ve atmosfer beni gerçekten çok şaşırttı. Herkes kendini işe vermiş durumda ve olumlu düşünüyor, ki bu harika." dedi.

Ferrari team boss Fred Vasseur hosted a team meeting in Maranello which Leclerc described as "fully positive".

Photo by: Ferrari