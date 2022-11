Leclerc: "Takıma yönelik eleştirileri umursamıyoruz"

Ferrari, son yıllarda istediği sonuçları alamamış ve şampiyonluk mücadelesinden epey uzakta kalmıştı. Hal böyle olunca bu yıl ne yapacakları büyük merak konusuydu.

2022 sezonuna çok güçlü başladılar ve F1-75'in performans seviyesi göz önüne alındığında, sezon sona ererken büyük hayal kırıklığı yaşıyorlar Bunun temel sebebi, ilk üç yarışın ikisini kazanıp, sezona harika şekilde başlamaları ancak devamını getirememeleri oldu.

Ferrari'nin Red Bull ve Max Verstappen'in gerisinde kalmasına yol açan şeyler ise taraftarlar için daha da acı vericiydi. Ferrari özelikle tek turda çok güçlüydü ancak araç yeterince dayanıklı değildi, stratejik anlamda yanlış kararlar verildi ve sürücüler de birden fazla kez hata yaptı.

Hal böyle olunca başta Mattia Binotto olmak üzere Ferrari'ye yönelik çok fazla eleştiri ve olumsuz hava var.

Özellikle sosyal medyadaki bu yoğun eleştirilere yanıt veren Leclerc, kendisinin ve takımın buna aldırış etmediğini söylüyor.

Motorsport-Magazin'e verdiği demeçte "Bunlara dikkat etmiyorum."

Marshals remove the car of Charles Leclerc, Ferrari F1-75, from the circuit after a crash in FP2

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images