Leclerc: "Takıma yönelik eleştirileri umursamıyoruz"

Haberi dinle

Ferrari, son yıllarda istediği sonuçları alamamış ve şampiyonluk mücadelesinden epey uzakta kalmıştı. Hal böyle olunca bu yıl ne yapacakları büyük merak konusuydu.

2022 sezonuna çok güçlü başladılar ve F1-75'in performans seviyesi göz önüne alındığında, sezon sona ererken büyük hayal kırıklığı yaşıyorlar Bunun temel sebebi, ilk üç yarışın ikisini kazanıp, sezona harika şekilde başlamaları ancak devamını getirememeleri oldu.

Ferrari'nin Red Bull ve Max Verstappen'in gerisinde kalmasına yol açan şeyler ise taraftarlar için daha da acı vericiydi. Ferrari özelikle tek turda çok güçlüydü ancak araç yeterince dayanıklı değildi, stratejik anlamda yanlış kararlar verildi ve sürücüler de birden fazla kez hata yaptı.

Hal böyle olunca başta Mattia Binotto olmak üzere Ferrari'ye yönelik çok fazla eleştiri ve olumsuz hava var.

Özellikle sosyal medyadaki bu yoğun eleştirilere yanıt veren Leclerc, kendisinin ve takımın buna aldırış etmediğini söylüyor.

Motorsport-Magazin'e verdiği demeçte "Bunlara dikkat etmiyorum."

Marshals remove the car of Charles Leclerc, Ferrari F1-75, from the circuit after a crash in FP2 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Eminim pek çok olumsuz şey var ama buna odaklanmamız gerektiğini düşünmüyorum. Bunu yapmak bize yardımcı olmaz. Kendimize konsantre olmalıyız."

"Belli bir noktadan sonra tüm bunlara alışıyorsunuz ve yolunuza devam etmeniz gerekiyor. Dışarıda söylenenlere odaklanmak istemiyorum."

"Ben sadece takıma bakıyorum ve üzerinde çalışmamız gereken yere odaklandıklarından emin olmak istiyorum."

"Dışarıda neler olup bittiğine odaklanmamalıyız. Bir şeyler ters gittiğinde, insanlar bazen sizi sebepsiz yere eleştiriyorlar."

"F1 çok karmaşık bir spor ve bir parçası olmadığınız sürece burada olan biteni tam olarak anlamak çok zor. Bu yüzden bunun bizi etkilemesine izin vermemeliyiz."

"Bunu yaparken, kendi içimizde birbirimize karşı dürüst olmalı ve kendimizi geliştirmeye çalışmalıyız." dedi.