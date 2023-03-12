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Leclerc: "Takıma olan yaklaşımımı değiştirmeyeceğim"

Ferrari strateji kararları nedeniyle sık sık eleştirilere maruz kalırken, Charles Leclerc araç içinde ya da dışında bunlara itiraz etmeyi planlamıyor.

Zeynep Taş
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Leclerc: "Takıma olan yaklaşımımı değiştirmeyeceğim"
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Ferrari, çeşitli strateji hataları nedeniyle sık sık eleştiriliyor. 

Leclerc, Beyond The Grid podcast'inde kendisine bu tür kararlar üzerinde daha fazla kontrol sahibi olma ihtiyacı hissedip hissetmediği sorulduğunda, mevcut yaklaşımının doğru olduğuna inandığını belirtti.

Monakolu pilot, "Takımda ne istediğimi açıkça söylüyorum ve bunun doğru yaklaşım olduğunu düşünüyorum." 

"Bu yüzden bunu değiştirmeyeceğim. Araç dışında sesimi daha fazla çıkarmayacağım, insanların gerçekten ne düşündüğü umurumda değil."

"Önemsediğim şey, kendimi iyi hissetmem ve takım içinde bir şeyleri geliştirmek için elimden gelenin en iyisini yapmam."

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Leclerc, takımla arasındaki işbirliğine dayalı bir yaklaşımın ileriye dönük en iyi yol olduğuna inanıyor.

"Araca bindiğimde daha fazla sesimi çıkarmanın ya da kararları daha fazla elime almanın ileriye dönük bir yol olduğunu düşünmüyorum."

"Çünkü insanlar yarış esnasında olan biten hakkında ne kadar az bilgiye sahip olduğumuzu anlamıyorlar."

"Takım olarak strateji konusunda hep birlikte en iyi olacağız ve işte o zaman Dünya Şampiyonluğu'nu kazanacağız."

"Araçta kararları tek başıma verirsem Dünya Şampiyonu olamayız, bu işler böyle yürümüyor. Bu konuda ikna oldum. Bu yüzden bu yaklaşımımı sürdüreceğim." 

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