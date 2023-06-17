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Leclerc takıma kızgın: "Pistin kuru olduğunu görmek zor değildi!"

Ferrari pilot Charles Leclerc, Q2 seansının başında pistin kuru olduğunu söylemesine rağmen slick lastiklere geçmesine izin vermeyen takımına kızgın.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Sıralama turlarını 11. sırada tamamlayan Charles Leclerc, stratejik açıdan doğru kararlar verilseydi sıralama turlarında kesinlikle daha iyi bir sonuç alabilirdi. 

Leclerc'in takıma sinirlenmesine neden olan stratejik hatalar zincirinin nasıl geliştiğine bakacak olursak; Q1'in sonunda pist kurumaya başlıyordu ve artık slick lastiklerle gidilebilecek kuru bir hat oluşmuştu. 

Q2 seansının başında Alexander Albon yumuşak lastiklerle piste çıktı. Seansın ilk birkaç dakikasının ardından Lando Norris ve Max Verstappen yumuşak lastiğe geçti.

Ferrari pilotları ise geçiş lastiklerindelerdi. Leclerc daha piste çıkış turunda radyodan takıma pistin slick lastik için hazır olduğunu söyledi ve slick lastiklere geçmek istedi. 

Ancak Ferrari, Leclerc'in bu isteğini kabul etmedi ve geçiş lastiğiyle tur atmasını istedi. Leclerc geçiş lastiğiyle attığı bu turunda bazı hatalar yaptı. Leclerc turunu atarken ise artık slick lastiklerin doğru lastik olduğu daha da net bir şekilde görülüyordu. 

Bunun üzerine Ferrari, Leclerc'i slick lastik için pite çağırdı. Ancak artık çok geç kalınmıştı çünkü tam Leclerc yumuşak lastiği taktığında bu sefer de yağmur yağmaya başladı.

Yani Ferrari yine yanlış lastikteydi. Leclerc, sonrasında yine pite geldi ve bu sefer de slick lastikten geçiş lastiğine geçti. Ancak artık yeteri kadar zaman kalmamıştı ve Leclerc lastiklerini istediği gibi ısıtamadı. Ayrıca yağan yağmur nedeniyle koşullar fazlasıyla yavaşlamıştı. 

Leclerc geçiş lastiklerine geçmeyi istediğinde takım bunu onaylasaydı, Leclerc rahat bir şekilde Q3'e kalabilirdi. Ancak takım iki kez Leclerc'e yanlış lastikleri verdi ve Leclerc 11. olarak elendi. 

Monakolu pilot seansın ardından takıma kızgındı ve şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse, bu sefer koşulları okumak çok çok kolaydı! Pistin kuru olduğunu görmek zor değildi."

"Q2'de piste ilk çıktığımda radyodan takıma bunu söyledim. Ancak nedense tamamen kuru bir pistte geçiş lastikleriyle turladık. Yumuşak lastiğe geçtiğimizde ise yağmur yağmaya başladı..."

"Kendi hayatımızı kendimiz zorlaştırıyoruz."

"Q2'nin kolay bir seans olması gerekiyordu: Piste çıkarız, koşulları görürüz, durumu anlarız, hemen pite gelip slick lastikleri takarız ve turlarız." 

"Bundan daha iyi olmamız gerekiyor ve ben bunu bir süredir söylüyorum. Umarım gelecekte beni biraz daha dinlerler."

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

 

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