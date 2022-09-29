Leclerc: "Hatalarımızdan ders çıkardığımızı göstermek istiyoruz"

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Avusturya'da kazanan ancak daha sonra Macaristan, Belçika, Hollanda ve İtalya'da Verstappen'e kaybetmeden önce Fransa'da şampiyona liderliğini kaybeden Leclerc, Verstappen'in ikinci şampiyonluğunu alabileceği 2022 Singapur Grand Prix'sinin öncesinde şampiyonada ikinci sırada yer alıyor.

Sezon sona ererken hedefleri sorulan Leclerc, "Araçtan maksimumu çıkarıp bu yıl yaptığımız hatalardan ders aldığımızı göstermek istiyoruz. Kalan yarış hafta sonlarını mükemmel bir şekilde yürütmeyi ve tabii ki pazar günü bir galibiyet almayı umuyoruz." dedi.

Ferrari'nin Singapur'da, her ikisinde de Verstappen'in rahat bir şekilde zafere ulaştığı yüksek hızlı pistler olan Monza ve Belçika'dan daha iyi performans göstermesi bekleniyor.

Perşembe günü verdiği demeçte Red Bull pilotu Sergio Perez, "Özellikle burada Ferrari'nin çok güçlü olmasını bekliyorum; çünkü tüm sokak pistlerinde güçlüydüler." dedi.

Ancak Leclerc, bu konudan emin olmadığını belirtti.

Ferrari pilotu, "Bilmiyorum, ama umarım öyle olur."

"Bu pisti çok seviyorum. Bakü ve Monako ile beraber favorilerimden biri, ve hepsi de sokak pistleri. Yani evet, burada olmayı özlüyordum ve buraya geri döndüğümüz için gerçekten mutluyum.” dedi.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Alessio Morgese

Leclerc'in takım arkadaşı Sainz da, Perez'in söylediklerine katılmadığını; ancak Singapur'da podyumun en üst basamağında olmayı umduğunu söyledi.

Sainz, "Eğer bizim rekabetçi olacağımızı düşünüyorlarsa, son beş veya altı yarışı kazanan takımın (Red Bull) nasıl olacağını bir düşünün..."

"Fakat özellikle sıralama turlarında mücadele edebileceğimizi düşünüyorum çünkü Singapur, Monza veya Spa'ya kıyasla eğer öndeyseniz büyük avantaj sağlayabileceğiniz türden bir pist."

"Bu yüzden sıralama turlarında elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve yarışta neler yapabileceğimize bakacağız." dedi.

Scuderia, şu an takımlar şampiyonasında Mercedes'in 35 puan önünde ikinci sırada yer alıyor. İtalyan takımı, 2019'da Sebastian Vettel'in Ferrari ile aldığı galibiyetten sonra arka arkaya ikinci bir Singapur GP galibiyetine ulaşmayı umuyor.