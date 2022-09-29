Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Russell: "Gelecek sezon daha eksiksiz bir aracımız olacak" Sonraki / Ferrari, Fiorano'da test ettiği tabanını antrenmanlarda kullanabilir
Formula 1 Haberler

Leclerc: "Hatalarımızdan ders çıkardığımızı göstermek istiyoruz"

Charles Leclerc ve Carlos Sainz, Singapur'da Ferrari için iyi bir sonuç elde etmek ve Max Verstappen'in pazar günü üst üste altıncı Grand Prix zaferini elde etmesini engellemek için hazırlanıyorlar.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Leclerc: "Hatalarımızdan ders çıkardığımızı göstermek istiyoruz"
Haberi dinle

Avusturya'da kazanan ancak daha sonra Macaristan, Belçika, Hollanda ve İtalya'da Verstappen'e kaybetmeden önce Fransa'da şampiyona liderliğini kaybeden Leclerc, Verstappen'in ikinci şampiyonluğunu alabileceği 2022 Singapur Grand Prix'sinin öncesinde şampiyonada ikinci sırada yer alıyor.

Sezon sona ererken hedefleri sorulan Leclerc, "Araçtan maksimumu çıkarıp bu yıl yaptığımız hatalardan ders aldığımızı göstermek istiyoruz. Kalan yarış hafta sonlarını mükemmel bir şekilde yürütmeyi ve tabii ki pazar günü bir galibiyet almayı umuyoruz." dedi.

Ferrari'nin Singapur'da, her ikisinde de Verstappen'in rahat bir şekilde zafere ulaştığı yüksek hızlı pistler olan Monza ve Belçika'dan daha iyi performans göstermesi bekleniyor.

Perşembe günü verdiği demeçte Red Bull pilotu Sergio Perez, "Özellikle burada Ferrari'nin çok güçlü olmasını bekliyorum; çünkü tüm sokak pistlerinde güçlüydüler." dedi.

Ancak Leclerc, bu konudan emin olmadığını belirtti.

Ferrari pilotu, "Bilmiyorum, ama umarım öyle olur."

"Bu pisti çok seviyorum. Bakü ve Monako ile beraber favorilerimden biri, ve hepsi de sokak pistleri. Yani evet, burada olmayı özlüyordum ve buraya geri döndüğümüz için gerçekten mutluyum.” dedi.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Fotoğraf: Alessio Morgese

Leclerc'in takım arkadaşı Sainz da, Perez'in söylediklerine katılmadığını; ancak Singapur'da podyumun en üst basamağında olmayı umduğunu söyledi.

Sainz, "Eğer bizim rekabetçi olacağımızı düşünüyorlarsa, son beş veya altı yarışı kazanan takımın (Red Bull) nasıl olacağını bir düşünün..."

"Fakat özellikle sıralama turlarında mücadele edebileceğimizi düşünüyorum çünkü Singapur, Monza veya Spa'ya kıyasla eğer öndeyseniz büyük avantaj sağlayabileceğiniz türden bir pist."

"Bu yüzden sıralama turlarında elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve yarışta neler yapabileceğimize bakacağız." dedi.

Scuderia, şu an takımlar şampiyonasında Mercedes'in 35 puan önünde ikinci sırada yer alıyor. İtalyan takımı, 2019'da Sebastian Vettel'in Ferrari ile aldığı galibiyetten sonra arka arkaya ikinci bir Singapur GP galibiyetine ulaşmayı umuyor.

 

 

paylaşım
yorumlar
Russell: "Gelecek sezon daha eksiksiz bir aracımız olacak"
Önceki haber

Russell: "Gelecek sezon daha eksiksiz bir aracımız olacak"
Sonraki haber

Ferrari, Fiorano'da test ettiği tabanını antrenmanlarda kullanabilir

Ferrari, Fiorano'da test ettiği tabanını antrenmanlarda kullanabilir
Zeynep Taş Daha fazlası
Zeynep Taş
Russell: "Doğru adımları atarsak iyi bir yarış geçirebiliriz" Singapur GP
Formula 1

Russell: "Doğru adımları atarsak iyi bir yarış geçirebiliriz"

Sainz ve Perez, FIA'ya 'pit yolu' çağrısında bulundu
Formula 1

Sainz ve Perez, FIA'ya 'pit yolu' çağrısında bulundu

Latifi: "2022 aracına uyum sağlamakta çok zorlandım"
Formula 1

Latifi: "2022 aracına uyum sağlamakta çok zorlandım"

Charles Leclerc Daha fazlası
Charles Leclerc
Leclerc: "Hedefim pole pozisyonunu kazanmak" Singapur GP
Formula 1

Leclerc: "Hedefim pole pozisyonunu kazanmak"

Ferrari, motorların dondurulması nedeniyle işçi çıkarabilir mi?
Formula 1

Ferrari, motorların dondurulması nedeniyle işçi çıkarabilir mi?

Binotto: "Elkann'ın Leclerc'le ilgili sözleri yanlış anlaşıldı" İtalya GP
Formula 1

Binotto: "Elkann'ın Leclerc'le ilgili sözleri yanlış anlaşıldı"

Daha fazlası
Scuderia Ferrari
Red Bull ve Ferrari, neden Singapur GP için ayarlarında önemli değişiklikler yapacak? Singapur GP
Formula 1

Red Bull ve Ferrari, neden Singapur GP için ayarlarında önemli değişiklikler yapacak?

Ferrari: "FIA, Monza'daki F1 ceza karmaşasının ardından daha fazla motora izin vermeli"
Formula 1

Ferrari: "FIA, Monza'daki F1 ceza karmaşasının ardından daha fazla motora izin vermeli"

Binotto: "Shwartzman'ın koltuk bulamaması utanç verici"
Formula 1

Binotto: "Shwartzman'ın koltuk bulamaması utanç verici"

Son Haberler

Sizin Köşeniz: Crashgate olayının perde arkası
Formula 1 Formula 1

Sizin Köşeniz: Crashgate olayının perde arkası

Singapur Grand Prix'si denince akla gelen ilk şeylerden birisi Crashgate olayıdır. Peki Crashgate nedir ve neler yaşanmıştır?

Norris: "Güncelleme yok, aynı seviyede performans gösteren farklı bir araç sürüyorum"
Formula 1 Formula 1

Norris: "Güncelleme yok, aynı seviyede performans gösteren farklı bir araç sürüyorum"

McLaren pilotu Lando Norris, kendileri için zorlu geçen günün ardından bir sürpriz yaşamadıklarını çünkü zaten böyle bir durumu beklediklerini söylerken; araçtaki güncelleme paketi hakkında da konuştu.

Leclerc: "Hedefim pole pozisyonunu kazanmak"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Hedefim pole pozisyonunu kazanmak"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, zorlu cuma gününün ardından hedefinin pole pozisyonu olduğunu söylüyor.

Russell: "Doğru adımları atarsak iyi bir yarış geçirebiliriz"
Formula 1 Formula 1

Russell: "Doğru adımları atarsak iyi bir yarış geçirebiliriz"

Mercedes pilotu George Russell, genel olarak araçtan memnun olduğunu ve hafta sonu boyunca doğru adım atarlarsa başarılı olabileceklerini belirtti.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.