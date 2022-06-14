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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Leclerc: "Takım olarak dayanıklılık konusunda adımlar atmalıyız"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Azerbaycan'da yarış dışı kalmasının ardından motivasyonunu yitirmediğini, ancak takım olarak dayanıklılık konusunda adımlar atmaları gerektiğini söyledi.

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Leclerc: "Takım olarak dayanıklılık konusunda adımlar atmalıyız"
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Azerbaycan GP'sin pole pozisyonunda başlayan Leclerc, ve bir güç ünitesi sorunu nedeniyle yavaşlamadan önce liderliğini sürdürüyordu.

Pite geri dönebilen ancak yarışı bırakmak zorunda kalan Leclerc, son üç yarışta ikinci kez yarış dışı kalmış oldu.

Beş yarıştır galibiyete ulaşamayan ve Red Bull'un yükselen formunu yakalayamayan Ferrari, her iki şampiyonada da liderliği kaybettiği gibi, farkın açılmasına de engel olamıyor Şampiyona üçüncülüğüne kadar gerileyen Leclerc, şampiyona lideri Max Verstappen'in 34 puan gerisine düşmüş vaziyette. Takımlar şampiyonasında ise fark 80 puan.

Bakü'deki yarıştan sonra konuşan Leclerc, sonuçları kabul etmenin kolay olmadığını ve Monako'daki dördüncülük göz önüne alındığında "arka arkaya üçüncü kez yarış dışı kalmış gibi" hissettiğini söyledi.

Leclerc, "Üst üste üçüncü hayal kırıklığı, başa çıkması hiç kolay değil" dedi.

"Yine de bir sonraki yarışta, beş yarış önce şampiyonada liderken olduğum gibi, zihinsel olarak güçlü olacağımdan eminim. Motivasyonumu yitirmedim."

"Ancak sorunlarımızın üstüne gitmemiz gerekiyor, son üç yarışın ardından dayanıklılık iyice bakmamız gereken bir konu."

"Belki de takım olarak bu konuda bir adım atmalıyız." dedi.

Autosport/Motorsport.com tarafından şampiyonluk şansından endişe duyup duymadığı sorulduğunda Leclerc, "Şampiyonayı kazanabileceğimize inanıyorum, ancak sorunlarımızı giderdiğimizden emin olmamız gerekiyor."

"Son birkaç yarıştan sonra çok fazla puan kaybettiğimizi düşünüyorum, bunun üstünde çalışmamız gerekiyor." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, limps back to the pit trailing smoke

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, limps back to the pit trailing smoke

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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