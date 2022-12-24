Leclerc: "Takım olarak atmamız gereken son birkaç adım var"

Haberi dinle

Ferrari, 2020 ve 2021 sezonlarını; 2022'de gelecek olan yeni düzenlemeler için çalışmalar yapmak için harcadı ve bu iki sezonda şampiyonluk mücadelesinden uzaktı.

Mattia Binotto liderliğindeki Ferrari'nin F1-75 aracı, tartışmasız 2022 sezon başlangıcındaki en hızlı araçtı. Ancak güvenilirlik sorunları, strateji hataları ve pilot hatalarının bir araya gelmesi, Leclerc'in şampiyonluk mücadelesine tutunamamasına sebep oldu.

Bu durum, Binotto'nun takım patronluğu görevinden istifasını vermesiyle sonuçlandı ve 2023 sezonu öncesinde görevi Alfa Romeo patronu Frederic Vasseur üstlendi.

Leclerc, Ferrari'nin gelecek sezon için 'büyük bir performans sıçraması' yerine sadece mevcut hatalarını düzeltmesi gerektiğini düşünse de, ihtiyaç duyulan bu adımın son iki sezonda atılan adımlar kadar büyük olacağına inanıyor.

The Ferrari factory in Maranello Fotoğraf: Motorsport Images

The Race'e konuşan Leclerc, “Takım, geçen yıla kıyasla bu yıl; performans açısından bir adım öne geçerek inanılmaz bir iş çıkardı."

“Ama inanıyorum ki atmamız gereken son adım, en az diğerleri kadar zor olacak."

“Son detayları bulmak, pazar günleri gerçekten güçlü bir takım olmak ve farklı koşullarda bile doğru kararları vermek oldukça önemli."

“2022'nin son üç yarışında bu konu üzerinde çok çalıştık, şimdiden bazı adımlar attığımızı düşünüyorum."

“Ancak çalışmaya devam etmemiz gerekiyor çünkü Suzuka'da gördüğümüz gibi, lastik aşınmasıyla ilgili sorun yaşıyoruz."

“Son birkaç yarışta, özellikle pazar günleri kesinlikle ileriye doğru bir adım attığımızı gördük ancak bu henüz tutarlı değil. Hâlâ bunun üzerinde çalışmamız gerekiyor." dedi.