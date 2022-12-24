Leclerc: "Takım olarak atmamız gereken son birkaç adım var"
Charles Leclerc, Ferrari'nin atması gereken son birkaç adımın, en az geçtiğimiz sezonlarda atılan adımlar kadar zor olacağına inanıyor.
Ferrari, 2020 ve 2021 sezonlarını; 2022'de gelecek olan yeni düzenlemeler için çalışmalar yapmak için harcadı ve bu iki sezonda şampiyonluk mücadelesinden uzaktı.
Mattia Binotto liderliğindeki Ferrari'nin F1-75 aracı, tartışmasız 2022 sezon başlangıcındaki en hızlı araçtı. Ancak güvenilirlik sorunları, strateji hataları ve pilot hatalarının bir araya gelmesi, Leclerc'in şampiyonluk mücadelesine tutunamamasına sebep oldu.
Bu durum, Binotto'nun takım patronluğu görevinden istifasını vermesiyle sonuçlandı ve 2023 sezonu öncesinde görevi Alfa Romeo patronu Frederic Vasseur üstlendi.
Leclerc, Ferrari'nin gelecek sezon için 'büyük bir performans sıçraması' yerine sadece mevcut hatalarını düzeltmesi gerektiğini düşünse de, ihtiyaç duyulan bu adımın son iki sezonda atılan adımlar kadar büyük olacağına inanıyor.
The Ferrari factory in Maranello
Fotoğraf: Motorsport Images
The Race'e konuşan Leclerc, “Takım, geçen yıla kıyasla bu yıl; performans açısından bir adım öne geçerek inanılmaz bir iş çıkardı."
“Ama inanıyorum ki atmamız gereken son adım, en az diğerleri kadar zor olacak."
“Son detayları bulmak, pazar günleri gerçekten güçlü bir takım olmak ve farklı koşullarda bile doğru kararları vermek oldukça önemli."
“2022'nin son üç yarışında bu konu üzerinde çok çalıştık, şimdiden bazı adımlar attığımızı düşünüyorum."
“Ancak çalışmaya devam etmemiz gerekiyor çünkü Suzuka'da gördüğümüz gibi, lastik aşınmasıyla ilgili sorun yaşıyoruz."
“Son birkaç yarışta, özellikle pazar günleri kesinlikle ileriye doğru bir adım attığımızı gördük ancak bu henüz tutarlı değil. Hâlâ bunun üzerinde çalışmamız gerekiyor." dedi.
Marko: "AlphaTauri'nin 2022 performansı 'kabul edilemez'"
Red Bull, Newey emekli olduğunda ne yapacağını düşünüyor
Son Haberler
Formula E'ye dönmeye hazırlanan Abt, takım halinde uykusuz günleri geride bırakmış
Abt takım patronu Thomas Biermaier, seriye dönüş sürecinde çok sıkı çalıştıklarını ve herkesin uykusuz günler geçirdiğini itiraf ediyor.
Brown, O'Ward ve Palou'ya daha çok test yaptırmayı amaçlıyor
McLaren CEO'su Zak Brown, Pato O'Ward ve Alex Palou'nun Formula 1 potansiyeli olduğunu düşünüyor ve bu iki ismin daha çok test yapacağını söylüyor.
Andretti, F1'e girebilmesi durumunda Alonso'yu takıma katmak istiyor
Formula 1'e giriş çalışmalarını sürdüren Mario Andretti, deneyimli pilot eksikliğini Fernando Alonso ile kapatmak istiyor.
F1 2022 teknik: McLaren, ilk yarıştaki şoku nasıl atlattı?
McLaren, yeni kuralların hayata geçtiği 2022 Formula 1 sezonuna çok güçlü bir başlangıç yapmayı umuyordu.
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.