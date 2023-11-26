Leclerc: "Şampiyonada ikinci sırayı alamasak da takım harika iş çıkardı"

Sezonun son yarışı öncesinde en büyük hikayelerden biri Markalar Şampiyonası'nda ikinci sıra için Mercedes ve Ferrari'nin çekişmesiydi zira sezon finali öncesinde Mercedes, Ferrari'nin 4 puan önündeydi.

Charles Leclerc, yarışta ikinci sırayı alarak yapabileceği neredeyse her şeyi yaptı. Hatta Leclerc, yarışın son bölümünde cezası olan Sergio Perez'in George Russell'ı geçmesi için Meksikalı pilota yol bile verdi ama Mercedes, Ferrari'nin önünde kalmayı başardı.

Monakolu pilot, ikinci sırayı alamamalarına oldukça üzülmüş olsa da ilk yarıştan itibaren harika bir iş çıkaran takımına teşekkür etti ve bu hafta sonu yapılabilecek her şeyi doğru yaptıklarını söyledi.

"Checo'nun beş saniyelik bir zaman cezası vardı, bu yüzden ona [Russell'ın önünde bitirmesi için] yardım etmemiz gerekiyordu. DRS ve hava koridoru verdim ama maalesef bu yeterli değildi."

Leclerc, "Bir yandan böyle bir hafta sonu geçirdiğimiz için çok mutluyum çünkü bu hafta sonu takım olarak daha iyi yapabileceğimiz tek bir şey bile yoktu. Buraya ikinci en hızlı araç olarak geleceğimiz garanti değildi ve her şeyi doğru yaptık. Strateji, sıralama..."

"Markalar Şampiyonası'nı üçüncü sırada bitirmemiz üzücü, sezonun son bölümünde benim için önemli olan tek şey buydu ve bunu başaramadık."

"Takıma harika bir iş yaptıkları ve ilk yarıştan itibaren çok sıkı çalıştıkları için teşekkür etmek istiyorum. Zorlu bir sezon olacağını biliyorduk çünkü beklentimize kıyasla performans konusunda sorun yaşadık, istediğimiz seviyede değildi performansımız. Yine de takımımız ilk yarıştan itibaren harika bir iş çıkardı." dedi.