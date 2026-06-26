Leclerc: "Takım için zor bir gündü"

İspanya Grand Prix'sinde cuma günü rakiplerinin nispeten gerisinde kalan Ferrari, hafta sonunun ilerleyen bölümlerinde performansını önemli ölçüde artırmayı başarmış ve Lewis Hamilton ile galibiyet elde etmişti.

Avusturya GP 2. antrenman seansını 8. sırada noktalayan Charles Leclerc, Spielberg'de takım için durumun daha karmaşık olacağını düşünüyor.

Leclerc, "Elbette asla asla dememek gerekir."

"Ama Barselona'da cuma günü araçta önemli miktarda performans olduğunu düşündüren bazı işaretler vardı. Şu anda ise durum biraz daha zor, takım için zor bir cuma gününü geride bıraktık. Şimdi her şeyi bir araya getirmeye ve yarın neyi geliştirebileceğimizi görmeye çalışacağız."

"Genel olarak tutunma eksikliği yaşıyoruz."

Charles Leclerc, Ferrari Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Piste çıktığım ilk turdan itibaren dört lastiğin tamamında kayma yaşadık. Bu durum işleri oldukça zorlaştırdı."

"Ama asıl problem, istediğimiz kadar hızlı olmamamız. Belki 20 turun ardından hızlı olabiliriz ama 20 tur beklemek iyi bir şey değil. Bu nedenle araç üzerinde çalışmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Ferrari'nin hafta sonuna getirdiği güncellemeler hakkında da konuşan Leclerc, takımın bu paketi mümkün olan en kısa sürede kullanıma sunabilmek için yoğun mesai harcadığını söyledi.

"Güncellemelerin ardından sihirli bir çözüm beklemiyoruz. Bu bir devrim değil ancak doğru yönde atılmış bir adım."

"Ama güncellemelerin bu yarışa yetişebilmesi için perde arkasında çok büyük bir çalışma yapıldı."

"Bu durum takımın zihniyetini gösteriyor. Her şeyi bir araya getirmeye, gelişim sınırlarını zorlamaya ve hiçbir şeyi geride bırakmamaya çalışıyoruz."

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