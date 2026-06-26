Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Formula 1 Avusturya GP

Leclerc: "Takım için zor bir gündü"

Charles Leclerc, Spielberg'de cuma gününün Ferrari için zor geçtiğini ve getirilen güncellemelerin devrim niteliğinde olmadığını dile getirdi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

İspanya Grand Prix'sinde cuma günü rakiplerinin nispeten gerisinde kalan Ferrari, hafta sonunun ilerleyen bölümlerinde performansını önemli ölçüde artırmayı başarmış ve Lewis Hamilton ile galibiyet elde etmişti.

Avusturya GP 2. antrenman seansını 8. sırada noktalayan Charles Leclerc, Spielberg'de takım için durumun daha karmaşık olacağını düşünüyor. 

Leclerc, "Elbette asla asla dememek gerekir."

"Ama Barselona'da cuma günü araçta önemli miktarda performans olduğunu düşündüren bazı işaretler vardı. Şu anda ise durum biraz daha zor, takım için zor bir cuma gününü geride bıraktık. Şimdi her şeyi bir araya getirmeye ve yarın neyi geliştirebileceğimizi görmeye çalışacağız."

"Genel olarak tutunma eksikliği yaşıyoruz."

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Piste çıktığım ilk turdan itibaren dört lastiğin tamamında kayma yaşadık. Bu durum işleri oldukça zorlaştırdı."

"Ama asıl problem, istediğimiz kadar hızlı olmamamız. Belki 20 turun ardından hızlı olabiliriz ama 20 tur beklemek iyi bir şey değil. Bu nedenle araç üzerinde çalışmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Ferrari'nin hafta sonuna getirdiği güncellemeler hakkında da konuşan Leclerc, takımın bu paketi mümkün olan en kısa sürede kullanıma sunabilmek için yoğun mesai harcadığını söyledi.

"Güncellemelerin ardından sihirli bir çözüm beklemiyoruz. Bu bir devrim değil ancak doğru yönde atılmış bir adım."

"Ama güncellemelerin bu yarışa yetişebilmesi için perde arkasında çok büyük bir çalışma yapıldı."

"Bu durum takımın zihniyetini gösteriyor. Her şeyi bir araya getirmeye, gelişim sınırlarını zorlamaya ve hiçbir şeyi geride bırakmamaya çalışıyoruz."

İzle: 2026 Avusturya GP: Antonelli fırtına gibi başladı, Ferrari ve Red Bull mutsuz, Cadillac alev aldı

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Vasseur: "Potansiyelimizin çok gerisinde kaldık"

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Zeynep Taş

Piastri: "Mercedes'in önde olmasını bekliyorduk"

Formula 1
Formula 1
Avusturya GP
Piastri: "Mercedes'in önde olmasını bekliyorduk"

Montoya: "Alonso Alpine'i düşünmemeli, Aston Martin'de kazanma şansı daha fazla"

Formula 1
Formula 1
Montoya: "Alonso Alpine'i düşünmemeli, Aston Martin'de kazanma şansı daha fazla"

Toprak: "Test beni mutlu etti, şimdiden pozitif bir hava yakaladık"

MotoGP
MotoGP
Hollanda GP
Toprak: "Test beni mutlu etti, şimdiden pozitif bir hava yakaladık"

Son Haberler

GT4 Avrupa Spa 1. yarış: Borusan Otomotiv Motorsport Spa’da genel klasman zaferine ulaştı

GT4 European Series
EGT4 GT4 European Series
GT4 Avrupa Spa 1. yarış: Borusan Otomotiv Motorsport Spa’da genel klasman zaferine ulaştı

Hadjar: "Aracın virajdaki tepkilerini anlamakta zorlanıyoruz"

Formula 1
F1 Formula 1
Avusturya GP
Hadjar: "Aracın virajdaki tepkilerini anlamakta zorlanıyoruz"

Leclerc: "Takım için zor bir gündü"

Formula 1
F1 Formula 1
Avusturya GP
Leclerc: "Takım için zor bir gündü"

Vasseur: "Potansiyelimizin çok gerisinde kaldık"

Formula 1
F1 Formula 1
Avusturya GP
Vasseur: "Potansiyelimizin çok gerisinde kaldık"

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle