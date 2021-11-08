Leclerc, takım emrine neden geç uyduğunu açıkladı

Monakolu pilot ve takım arkadaşı, ikinci pit stopların ardından dördüncü sıradaki Pierre Gasly ile arayı kapatıp, Fransız pilotu geride bırakmak istiyorlardı.

Sainz, Leclerc'e kıyasla daha uzun bir ilk bölüm geçirmesinin ardından, son bölümde daha yeni lastiklere sahipti. Bundan ötürü de Leclerc'in ardına geldi ve Gasly ile arayı kapatma konusunda Leclerc'ten daha büyük bir fırsata sahipti.

Ferrari, Leclerc'e Sainz'a yol verme talimatı verdi ancak başlangıçta Monakolu pilottan herhangi bir tepki gelmedi.

Kısa bir süre sonra Sainz, Leclerc'in önde kalmak için çok zorladığını ve lastiklerini kilitleyip, hatalar yaptığını belirtti.

Sonuç olarak Leclerc, birkaç turun ardından Sainz'a yol vermeyi seçti. İspanyol pilot öne geçip zorladı ancak Gasly ile aradaki fark asla atak yapabilecekleri kadar kapanmadı. Bunun üzerine Sainz, bitime iki tur kala yavaşlayarak Leclerc'e yerini geri verdi.

Leclerc, yarışın ardından yaptığı açıklamada, o esnada tur bindirmelerin olduğunu ve bu yüzden yol vermesinin kolay bir iş olmadığını belirtti.

Leclerc, "Bununla ilgili herhangi bir sorunum yok. Genel anlamda, radyodan şikayet ettiğim şeylerin yanı sıra, sert lastiklerle attığım ilk turlarda gerçekten zorlandım."

"Ona yol vermem istendiği zaman mavi bayraklar vardı, bu sebeple George ve Lance'e tur bindirmek zorundaydım. Yani önümde mavi bayrak gösterilen iki araç vardı."

"Bir tur bekledik ve aslında o turda önümüz boşaldı. Tek turda bir saniyelik zaman kazandım."

Charles Leclerc, Ferrari SF21 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Sonrasında takıma bana 'pozisyonunu verme' dedi. İki tur sonra da benden yeri tekrar vermem istendi, sonunda ben de verdim." dedi.

Sainz, Leclerc'in kendisine yol vermediği noktada biraz vakit kaybettiklerini düşünüyor.

Sainz, Gasly ile olan mücadelesinde bunun bir fark yaratıp yaratmayacağı sorusuna şöyle yanıt verdi: "Bu, gerçekten çok zor bir soru."

"Charles'ı yakaladığım noktada, bir Williams ve bir Aston'u yakalıyordu, bu yüzden durum biraz daha zor ve biraz daha karmaşık hale geldi."

“Açıkçası bana yol vermesi söylendi ama aynı zamanda mavi bayraklarla baş etmeye çalışıyordu."

“Yalan söylemeye gerek yok, orada iki ya da üç saniyelik vakit kaybettim. Bir dahaki sefer bir takım olarak neleri geliştirebileceğimizi görmemiz gerekiyor."

“Fakat bu, çok zor bir durum. Bence pozisyon takasları muhtemelen F1'deki en zor kısım ve bu sefer oldukça doğru şekilde ele aldık."

"Yine de orada biraz vakit kaybettim ve bu yüzden neleri farklı yapabileceğimizi görmeye çalışacağız ve bir sonraki sefer dersler çıkaracağız."

Bu duruma rağmen Sainz, bu olaydan bir takım olarak dersler çıkardıklarını düşünüyor.

”Önemli olan, bunu yapma konusunda bir takım olarak kendimize güvenmiş olmamız ve takım emirlerine saygı duymamız."

“Bu sezonun ilerleyen kısımlarında ya da gelecek yıllarda benzer bir durumda olabiliriz. Bu yüzden takım arkadaşları ve tüm takım olarak, bazı pistlerde pozisyon değişikliği konusunda rahat olmamız gerekiyor. Bunu bir takım olarak güzel bir şekilde uyguladığımızı düşünüyorum.”

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images