Leclerc: ''Sürüş tutumumu değiştirmeyeceğim''

Leclerc, Monako Grand Prix'sinin sıralama turlarından kritik bir hata yaptı ve bu hata sonrasında aracında oluşan hasar nedeniyle yarışa katılamadı.

Leclerc, sıralamaların üçüncü bölümünde en hızlı turu atmasının ardından, Yüzme Havuzu şikanının ikinci bölümünde bariyerlere çarptı ve şaftının hasar almasına neden oldu. Bu hasarın yarıştan önce onarılamaması nedeniyle Monakolu sürücü, kendi evindeki Grand Prix'ye çıkamamış oldu.

RacingNews365.com ve seçili basına konuşan Leclerc şunları söyledi: ''Sıralamalarda biraz şansımı zorladım. Sonunda, bu bazen benim güçlü yönlerimden biri olabiliyor ve sıralamalarda zaman zaman iyi performans çıkarmamı sağlıyor. Aynı şekilde bazen hata yapmamın sebebi de bu.''

''Bu hatanın gelecek yarışlarda tutumumu değiştireceği konusuna gelirsek, hayır değiştirmeyecek çünkü şansımı denemek zorundaydım.''

''Eğer hafta sonu boyunca zorlamam gereken yer varsa, özellikle de Monako'daki üçüncü bölümde, zorlarım ve bu da oyunun bir parçası. Hatalarınızdan her zaman öğrenirsiniz. Kendime çok yüklenmiyorum.''

Leclerc, kendi evindeki Grand Prix'ye başlayamamanın zor olduğunu ancak yarış hafta sonundan olumlu çıkarımlar yapmaya çalıştığını ekledi.

''Bu hafta sonundan itibaren hatırlamaya çalışacağım şey, sahip olduğumuz tüm olumlu şeyler olacak."

''Geçtiğimiz seneye bakarsak oldukça geriden geliyoruz, bu yüzden de her yarışta gelişim göstererek, iyi bir iş çıkardık.''

''Monako galibiyet için savaşma açısından tek seferlik bir şey olabilirdi ancak bu bir gelişim göstermediğimiz anlamına gelmez.''

''Tabii ki bu zor çünkü burası benim evim. Her gün böyle güzel bir pozisyonda olma şansımız yok.''

''Ancak sonunda, bu motor sporlarının bir parçası. böyle şeyler olabilir. Mattia'nın da söylediği gibi, bu hafta sonundan sonra, bunu ve tüm olumlu gelişimlerimizi hatırlamaya çalışacağım.''

''Bu hafta sonu şans yanımda değildi, bunu atlatmaya çalışacağım. Bakü hakkında düşüneceğim. Araca geri dönmek ve mümkünse iyi bir sonuç almak konusunda çok motiveyim.''