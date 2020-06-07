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Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Sürücüler F1 mantalitesine dönerken sıkıntı çekecekler"

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Leclerc: "Sürücüler F1 mantalitesine dönerken sıkıntı çekecekler"
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
7 Haz 2020 12:53

Charles Leclerc'e göre Formula 1 sürücüleri, yarışlar tekrar başladığında mental olarak en üst seviyelerine geri dönmekte zorlanacaklar ve sıkıntı çekecekler.

Formula 1'de 2020 sezonu Temmuz ayındaki Avusturya GP ile birlikte başlayacak.

O zamana kadar yarışların yapılmaması, sürücülerin yoğun bir sezona geri dönmeden önce hem pist üzerindeki rekabetten, hem de takımlarıyla yakın bir şekilde çalışmaktan, beş ay gibi uzun bir süre boyunca uzak kalacağı anlamına geliyor.

Motorsport.com'a konuşan Leclerc, sezonun tekrar başlama noktasında sürücülerin konsantrasyon seviyelerini tekrardan eski seviyelerine getirmemelerinin zor olacağını kabul etti.

Monako'daki evinden telekonferans yoluyla medya mensuplarına konuşan Ferrari sürücüsü şunları söyledi: "Çok zor olacak. Tüm kafa yapımızı ve araca geri binmeden önce girdiğimiz o modu yakalamak çok zor olacak."

"Bu kafa yapısı, her yaptığınızda gelişen bir şey ve bu yüzden, uzun süre boyunca yapmadığınızda, bu kafa yapısına geri dönmek çok zor oluyor. Bu yüzden evet, geri dönmek çok zor olacak."

"Evde kaldığım bu süre boyunca her hafta egzersiz yapmaya devam diyorum ve kendimi o kafa yapısı içerisine sokmaya çalışıyorum, her ne kadar araç içine girmek için olmasa da, genelde makarna pişirmek için kullanıyorum!"

"Ancak yine de kendimi hazırlamaya çalışıyorum. Benim için egzersiz sırasında, kendimi bu konuda geliştirmek bakımından da, araca girdiğimde sahip olacağım konsantrasyona sahip olmak çok önemli."

Mercedes ve Red Bull'a kıyasla Ferrari, kış testlerini daha geride tamamlamıştı ve Leclerc, İtalyan takımın sezon sırasında gelişim ile ilgili bir zorluk yaşayacağını düşünüyor.

"Testler sırasında biraz zorlandık." diyen Leclerc ekledi: "Bu yüzden arayı kapatmamız lazım. Bunu yapıp yapamayacağımızı bilmiyorum. Ancak geçen sene, sezon boyunca iyi bir şekilde gelişim gösterdik."

"Bence geçen seneki gibi çalışmaya devam etmeliyiz. Ve eminim ki bunun sonuçlarını da alacağız. Ancak herkes için zor bir sezon olacak, çünkü başladığı anda hiç durmadan devam edecek. Ve diğer sezonlarda olduğu gibi, aracı geliştirmek için bir boşluğa sahip olmayacağız."

"Bu yüzden bence pistte yaptığımız iş, geçen senekilere göre inanılmaz önemli olacak. Çünkü sezon tekrardan başladığında, pistte çok fazla vakit geçireceğiz."

"Konsantre olmak ve daha ilk yarıştan sezona hazırlıklı olmak çok önemli olacak, ve sürücüler de takıma doğru geri bildirimleri verip takıma yardım ederlerse, anında doğru yöne doğru ilerleme şansını yakalayacağız."

Leclerc, her ne kadar Espor yarışlarından zevk aldığını söylemiş olsa da, gerçek yarışları özlediğini kabul etti. 

Karantina sırasında en çok özlediği şey sorulduğunda Leclerc şu yanıtı verdi: "Yarışmak. Yarışmak ve büyük ihtimalle insanları görmek, insanlarla beraber olmak. Çünkü günün sonunda, birkaç hafta boyunca bu apartmanın içinde olmak insanın canını biraz sıkıyor."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Charles Leclerc
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Jonathan Noble

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