Leclerc: "Sürpriz ikincilik galibiyet gibi"

Sıralamalarda 7. olan ve yarış boyunca öndeki grubun uzağında kalan Leclerc, yarışın ikinci yarısında gelen güvenlik aracı periyotlarını en iyi şekilde kullandı ve son bölümde Lando Norris ve Sergio Perez'i geçerek 3. sıraya kadar yükseldi.

Lewis Hamilton'ın Alexander Albon ile yaşadığı temas sonucu 5 sn ceza alması, Leclerc'in yarışı beklenmedik bir şekilde 2. sırada tamamlamasını sağladı.

Leclerc, "Aşırı mutluyum, bugün galibiyet kazanmışız gibi hissediyorum. Böyle bir sonucu ben de beklemiyordum. Güzel ve iyi bir sürpriz oldu. Bugün ikinci olabilmek için her şeyi mükemmel yaptık."

"Açıkçası Lewis'in cezası konusunda biraz şanslıydık. Bazı kazalar oldu ve hedefimiz önümüze çıkan her fırsatı kullanmaktı. Normalde bugün tamamladığımız yerde tamamlayabileceğimiz performansımız yoktu. İkincilik nedeniyle çok mutluyum ancak daha çok çalışmamız gerekiyor."

"Hâlâ çok gerideyiz ve istediğimiz yerde değiliz. Ancak yine de her şey mümkün. Bu yüzden zihinsel açıdan güçlü olmalıyız. Takım olarak sıkı çalışmalıyız. Sonunda iyi olacağımızdan eminim ancak bu biraz zaman alacak." dedi.

Leclerc, aracın performans konusunda geride olmasına rağmen yarış boyunca çok zorladığını söyledi.

Leclerc, "Çok agresif olmak istedim çünkü her güvenlik aracından sonra 1. ve 3. virajlarda zorlanıyordum. Oralarda şansımın olmayacağını düşünüyordum."

"Ancak birisi bir hata yaparsa fırsatım olabileceğini biliyordum. Lando, Sergio ile mücadele ederken biraz yavaşladı ve orada daldım. Sergio'ya yaptığım atak oldukça zordu ancak keyif aldım."

"Bu yarışı F1'e geldiğimden bu yana geçirdiğim en iyi yarışlardan birisi olarak değerlendirebilirim çünkü yarış boyunca hiç hata yapmadım." dedi.