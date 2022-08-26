Leclerc: "Şu noktada güç düzeni hakkında konuşmak zor"

Haberi dinle

Ferrari cuma günkü ilk antrenman seansında en iyi dereceyi yapmayı başardı ve ilk iki sıranın sahibi oldu. Ancak ikinci seansta Leclerc ikinci olurken, Carlos Sainz dördüncü oldu.

Pazar günkü yarışa en geriden başlayacak Leclerc, cuma gününün ardından şöyle konuştu: "Aradan sonra araca geri dönmek harika hissettiriyor."

"Yağmurun pistin farklı yerlerine gelip gittiği değişken koşullarda sürüş yaparken çok sayıda tur tamamladık."

"Tüm takımlar tamamen farklı programlar izlediği için güç düzeninin nasıl olacağını söylemek zor."

"Cezamız nedeniyle sıralama turları çok önemli olmayacağı için asıl odak noktamız yarış temposu olacak."

Sainz ise bu hafta sonu Ferrari'nin galibiyet için tek umudu olacak ve cuma günü doğru ayarları bulmakta zorlandıklarını düşünüyor.

İspanyol pilot, "Genel olarak iyi bir Cuma günüydü. İlk antrenman seansında araç dengesi anlamında kendimi rahat hissettim."

"İkinci antrenman seansında bazı değişiklikler denedik ama beklediğimiz gibi gitmedi ve hissiyat biraz kayboldu."

"Yarın için nerede zaman bulabileceğimizi biliyoruz."

"Ayrıca aracın yarış temposu iyi görünüyor, bu yüzden hafta sonunun geri kalanı için iyi bir yerde olduğumuza inanıyorum." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images