Leclerc: "Şu anda Red Bull daha hızlı görünüyor"

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Sezon öncesi testler geçen hafta Bahreyn'de yapıldı ve Red Bull gerçekten güçlü bir testi geride bırakatı.

Diğer tarafta Ferrari için çarpıcı bir test olmadı ve yeni araca dair çeşitli endişeler var.

Fakat bugün Bahreyn'de düzenlenen basın etkinliğinde konuşan Leclerc, şimdiye kadar sadece testlerin geride kaldığına dikkat çekti. Yine de Red Bull'un güçlü olacağı konusunda hemfikirdi.

Leclerc, "Hedefimiz kesinlikle zirveye çıkmak. Red Bull ve Max sezona iyi bir başlangıç yaptı fakat henüz sadece testler geride kaldı."

"Ne kadar avantaja sahip olduklarını görmek çok zor fakat bizden biraz önde gibi görünüyorlar."

"Bu da yapmamız gereken bazı işler olduğu anlamına geliyor fakat daha yeni başlıyoruz. Kendimize daha da yukarı çıkma hedefi koyduk." dedi.

Testte ellerini ne kadar gizledikleri sorusuna Leclerc, "Bu konuda bir şey söylemeyeceğim ana Red Bull da henüz tüm kartlarını açmadı. Bunu hiç kimse yapmadı."

"Şu anda hangi seviyede olduğumuza karar vermek zor fakat genel tablo, biraz geride olduğumuzu gösteriyor. Yine de kesin yorum için sıralama turlarını beklememizi öneririm."

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Sezona iyi başlamak önemli fakat sezon boyunca aracı geliştirmek daha da önemli. Ayrıca testte çok fazla tur attık, tüm programı tamamladık ve genel olarak teknik sorun yaşamadık, bu da çok önemli." dedi.

Leclerc, bu yılki aracın düzlüklerde daha hızlı olduğunu yineledi.

"Tercihlerimize göre belirli bir yön belirledik. Geçen yıl zayıflıklarımızdan birisi düzlük hızımızdı, sanırım bu kısma daha fazla odaklandık ve bunun bir kısmını geri kazandık, virajlarda ise biraz hız kaybettik."

"Fakat genel olarak iyi bir iş çıkardığımızı ve geçen yıl sahip olduğumuz tüm zayıflıkları geliştirdiğimizi hissediyorum. Bu yüzden daha iyi bir araç ortaya koyduğumuza eminim. Ne kadar iyi olduğunu Cumartesi günü sıralama turlarında göreceğiz."

"Takımıma ve getirdiğimiz güncellemelere tamamen inanıyorum, önümüzdeki birkaç ay içinde neler hazırlayacağımız dair belirli bir planımız var ve bu da gayet olumlu görünüyor."

"Kendimize odaklanarak harika bir iş çıkaracağımıza eminim."

Leclerc, Frederic Vasseur'ün etkisini görmelerinin vakit alacağını da ekliyor.

"Henüz bu konuda bir şey söylemek için çok erken fakat daha şimdiden tüm takımın en etkili şekilde nasıl çalışacağını bildiğini ve bunun için mümkün olan en iyi koşulları yarattığını söyleyebiliriz."

"Bu yaklaşımın faydalarını daha şimdiden görebiliyoruz fakat pistte şu ana kadar sadece üç gün geçirdik."

"İşlerin nasıl ilerleyeceğini göreceğiz. Eminim ki bir yarış hafta sonunda pek çok şeyi sıfırdan keşfedecek ve takımın yarış dönemi nasıl çalıştığını daha iyi anlayacak."

"Fakat ilk izlenimler şimdiden oldukça iyi, Vasseur böylesine büyük bir ekibi yönetebilecek kapasitede."

Şu ana kadar takımda yapılan değişiklikler sorulduğunda Leclerc, "Birkaç değişiklik oldu ama bu konuda çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Takım için en iyi olanı yapmaya çalışıyoruz. Fred geldi ve şimdiden bazı şeyleri gördü."

"Yargılamak için çok erken. Bunların doğru seçimler olup olmadığını zaman gösterecek." dedi.

Pierre Gasly, Alpine F1 Team, Max Verstappen, Red Bull Racing, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Zhou Guanyu, Alfa Romeo F1 Team, George Russell, Mercedes-AMG, in the drivers press conference Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images