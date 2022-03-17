Leclerc: "Şu anda favori Red Bull"

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Ferrari pilotu Charles Leclerc, bugün öğle saatlerinde Motorsport.com'un sorularını yanıtladı ve İtalyan ekibin bu hafta sonu favori olmadığını belirtti.

Leclerc, "Bence çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik, bu kış testinde yapmak istediğimiz tüm testler yapıldı. Önemli bir sorunumuz yoktu, ki bu çok önemli."

"Bence bu testten sonra yüzümüzde bir gülümseme oluşmasının temel nedeni de bu. Rekabet seviyesiyle ilgili değil çünkü bunu henüz bilmiyoruz. Fakat dayanıklılık seviyesi, herhangi bir sorun yaşamamak ve genel anlamda bir takım olarak iyi şekilde çalışmamız mutluluk verici." dedi.

Favori sorulduğunda Leclerc, "Gösterdiklerine bakarsak bana göre Red Bull."

"Fakat aynı zamanda Mercedes'in de tüm potansiyelini göstermediğini düşünüyorum. Bazı iyi turlar attılar fakat doğruyu söylemek gerekirse her şeyi bir araya getirmediler. Bence Mercedes'ten gelecek daha fazla tempo var. Bu yıl yenilmesi gereken takımlar onlar olacak."

"Belki ben biraz daha karamsarımdır fakat Red Bull'un hâlâ biraz gerisinde olduğumuzu hissediyorum. Geçen yıl olduğu gibi bir saniyeden bahsetmiyorum. Kesinlikle daha yakın olacağını hissediyorum ve bu, zaten başlı başına iyi bir şey. Fakat onların hâlâ favori olduğunu düşünüyorum."

"Bu nedenle günden en iyisini çıkarmak ve cumartesi günü için mümkün olan en iyi şekilde hazırlanmak adına yarın, elimizden geldiğinde çalışmamız gerekiyor ve umarım galibiyet savaşı verebiliriz. Yine de Red Bull'un biraz gerisinde kaldığımızı düşünüyorum." dedi.

Carlos Sainz Jr., Charles Leclerc, Laurent Mekies, Racing Director, Ferrari in paddock Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Red Bull ve Mercedes'in aksine Ferrari, testlere ve ilk yarışa büyük bir güncelleme getirmemeyi tercih etmişti.

Bunun yerine Ferrari, araçtan en iyi performansı çıkarmaya odaklandı.

Bu konuda Leclerc, "Yaklaşımımızın en iyisi olup olmadığını sadece zaman gösterecek. Kendimi güvende hissediyordum çünkü aracımızla alakalı çok fazla anlayış kazandığımızı hissettim. Muhtemelen padoktaki takımlardan hiçbiri, araçlarıyla ilgili aynı bilgi miktarına sahip değil çünkü sürekli onu değiştiriyorlardı."

"Ancak öte yandan Red Bull, yeni güncellemeler getirerek büyük bir adım attı. Ayrıca Bahreyn testinin başında Mercedes'i görünce şaşırdım. Temelde tüm konseptler farklı görünse de, bu diğerlerinden çok daha farklıydı. Oldukça ekstrem davrandılar. Burada hangisinin daha iyi çalıştığını görmek kesinlikle ilginç olacak. Fakat yaklaşımımızdan ve aracı çok iyi tanıma fırsatı bulduğumuzdan memnunum." dedi.

Ferrari şu anda pek çok kişiye göre "yenilmesi gereken takım" olarak görülüyor.

Bunun üzerinde daha fazla baskı yaratıp yaratmadığı sorusuna Leclerc, "Hayır, kendi açımdan ekstra baskı hissetmiyorum. Aslında bunu olumlu bir şey olarak görüyorum. İnsanlar ön tarafta yarışmamızı bekliyorsa, bu iyiye işarettir ve bir şeyleri doğru yaptığımız anlamına gelir. Testlerde gösterdiklerimiz, bu sadece bir test olmasına rağmen insanların önde olduğumuzu düşünmeleri için yeterliydi. Yine de kendimizi buna kaptırmıyoruz çünkü sadece bir testti. Bu tür başlıkları geri kazanmak güzel çünkü son iki yılda hiç böyle şeyler yazılmazdı." dedi.

Ferrari motoru hakkında, "İyi hissettiriyor. Geçen seneden daha iyi ve bu da pozitif bir şey." dedi.

Son olarak dalgalanma sorunu sorulduğunda, "Test esnasında epey uzun sürüşler yaptık ve bununla ilgili özel bir sorunumuz yoktu. Bazı şartlarda, ki bu şartları tahmin etmek zor, dalgalanma artabiliyor ve bazı noktalarda o kadar çok olmuyor. Her şey rüzgara bağlı. Yani yarış şartları önemli olacak. Daha dalgalanan bir araçla, bir şeylerin kırılma ihtimali artacak. Şimdiye kadar bizim tarafımızda bununla ilgili herhangi bir sorun yoktu." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images