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Leclerc: "Şu anda favori Red Bull"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Bahreyn GP öncesi perşembe günü verdiği demeçte, favori takımın Red Bull olduğunu söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Leclerc: "Şu anda favori Red Bull"
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Ferrari pilotu Charles Leclerc, bugün öğle saatlerinde Motorsport.com'un sorularını yanıtladı ve İtalyan ekibin bu hafta sonu favori olmadığını belirtti.

Leclerc, "Bence çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik, bu kış testinde yapmak istediğimiz tüm testler yapıldı. Önemli bir sorunumuz yoktu, ki bu çok önemli."

"Bence bu testten sonra yüzümüzde bir gülümseme oluşmasının temel nedeni de bu. Rekabet seviyesiyle ilgili değil çünkü bunu henüz bilmiyoruz. Fakat dayanıklılık seviyesi, herhangi bir sorun yaşamamak ve genel anlamda bir takım olarak iyi şekilde çalışmamız mutluluk verici." dedi.

Carlos Sainz Jr., Charles Leclerc, Laurent Mekies, Racing Director, Ferrari in paddock

Carlos Sainz Jr., Charles Leclerc, Laurent Mekies, Racing Director, Ferrari in paddock

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Red Bull ve Mercedes'in aksine Ferrari, testlere ve ilk yarışa büyük bir güncelleme getirmemeyi tercih etmişti.

Bunun yerine Ferrari, araçtan en iyi performansı çıkarmaya odaklandı.

Bu konuda Leclerc, "Yaklaşımımızın en iyisi olup olmadığını sadece zaman gösterecek. Kendimi güvende hissediyordum çünkü aracımızla alakalı çok fazla anlayış kazandığımızı hissettim. Muhtemelen padoktaki takımlardan hiçbiri, araçlarıyla ilgili aynı bilgi miktarına sahip değil çünkü sürekli onu değiştiriyorlardı."

"Ancak öte yandan Red Bull, yeni güncellemeler getirerek büyük bir adım attı. Ayrıca Bahreyn testinin başında Mercedes'i görünce şaşırdım. Temelde tüm konseptler farklı görünse de, bu diğerlerinden çok daha farklıydı. Oldukça ekstrem davrandılar. Burada hangisinin daha iyi çalıştığını görmek kesinlikle ilginç olacak. Fakat yaklaşımımızdan ve aracı çok iyi tanıma fırsatı bulduğumuzdan memnunum." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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