Leclerc: "Şu anda alınabilecek en iyi sonuç üçüncülük"

Ferrari, Belçika'daki yarış için pole pozisyonunu almayı başarsa da, pazar günü tempo olarak Red Bull'un gerisindeydi.

Charles Leclerc, üçüncü sırada tamamladığı yarışın ardından mevcut tempo ile daha fazlasını başaramayacaklarını söyledi.

Monakolu pilot şöyle konuştu: "Ne yazık ki üçüncülük, sezonun bu noktasında bizim için mümkün olan en iyi sonuç."

"Evet, her birimiz kazanmayı umuyoruz ama her iki Red Bull aracının da çok daha hızlı olduğunu kabul etmemiz gerekiyor."

"Amacımız bu hafta sonu bu araçla mümkün olan en yüksek puanı kazanmaktı. Elimizde sahip olduğumuz paketle de en iyi sonucu aldığımızı düşünüyorum, bundan daha fazlası mümkün değildi."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Stratejimiz iyiydi lastikler gayet iyi çalıştı. Lewis'in yaptığı hamlelere tepki vermeye, onu arkada utmaya çalıştık. Red Bull da bize tepki vermeye çalıştı."

"İşte bu yüzden hepimiz aynı stratejiyi seçtik çünkü herkes birbirinin stratejisine tepki verdi. Bizim stratejimiz de Lewis'e ve onu arkada tutmaya dayanıyordu."

"İyi bir temposu vardı ama onu arkada kontrol altında tuttuğumuzu hissettim."

Yakıt tasarrufu nedeniyle ne kadar zaman kaybettiği sorusuna Leclerc," Çok fazla değil. Bir noktada Perez ile aynı süreleri çıkardığımı gördüm ve onu yakalayabileceğimi düşündüm ama sonra onun da yakıt tasarrufu yaptığını fark ettim." cevabını verdi.

Leclerc, sezonun ilk yarısını ise şöyle yorumladı: "Çok iyi gitmedi."

"İlk yarıştan önce hedef geçen yıla kıyasla bir adım daha ileri gitme gitmek ve dünya şampiyonluğunu kazanmaktı. Sezonun ilk yarısının ardından bundan çok uzak olduğumuzu kabul etmek zorundayız."

"Öte yandan çok geride olduğumuzu anlar anlamaz takım hemen harekete geçti; Bazı parçalar 1.5 ay önceden hazır oldu, ki bu takımın fabrikada ortaya koyduğu büyük çaba sayesinde mümkün oldu. Bu bizim gerçek bir ilerleme kaydetmemizi sağladı."

"Şimdi Macaristan'da neden geri adım attığımı anlamaya çalışmalıyız. Budapeşte'de Spa'dan çok daha rekabetçi olacağımızı düşünmüştüm ama tam tersi oldu. Belki de yaptığımız şeyler aracı Budapeşte'de en iyi hale getirmese de burada çok iyi çalıştı."

"Her halükarda, sezonun ilk bölümünü olumlu şekilde bitirmiş olmamız iyi bir şey. Şimdi yaz tatilini bu son iki yarışı analiz etmeye çalışmak ve sezonun ikinci yarısındaki tüm yarışlardan en iyi sonuçları almak için kullanacağız."

Sezon başındaki lastik aşınması probleminin ortadan kalkıp kalmadığıyla ilgili Leclerc, "Sanırım bunu söylemek için çok erken ama şimdiden lastikleri çok daha iyi kontrol ediyoruz."

"Spa'daki yarışı lastikler yüzünden kaybetmedik, sadece bu adamlar çok daha hızlıydı." dedi.