Leclerc: "Şu ana kadar hafta sonunun sürprizi Mercedes"

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Charles Leclerc, ilk antrenman seansında attığı 1:31.098'lik zaman turuyla en hızlı isim olmayı başarırken, ikinci seansta 1:30.044 yaptı ve George Russell'ın ardında ikinci sırada yer aldı.

Ferrari, hafta sonuna önceki yarışlarda olduğu gibi iyi bir başlangıç yaparken, Leclerc iyi bir gün geçirdiklerini söyledi.

Leclerc, "Bence bizim için iyi bir gün oldu. Tempoyu yavaş yavaş yükseltmeye odaklandık ve bu yeni pist hakkında biraz daha fazla şey öğrendik."

"Zorlu ve sürüş yapması güzel bir pist. En sevdiğim bölüm, ikinci sektördeki 11. virajdan 16. viraja kadar olan bölüm."

"Bizim için her şey sorunsuz geçti ve planladığımız her şeyi test ettik. Herkes birbirine çok yakın görünüyor. Bu da heyecan verici bir hafta sonu vadediyor."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Bence asfalt işleri biraz karıştıracak. Yarış çizgisinde çok yüksek bir yol tutuş var, dış kısımda ise araç neredeyse hiç yol tutmuyor. Bu, geçişleri daha zor hale getirecek."

"Aynı zamanda asfalt lastiklere karşı çok agresif, bu açıdan onları yarış boyunca mümkün olan iyi şekilde yönetmenin fark yaratabileceğini düşünüyorum." dedi.

Leclerc, seansın öne çıkan takımı olan Mercedes'i ve sorun yaşayan Max Verstappen'i de yorumladı.

"Max kesinlikle hızlı olacak, buna şüphe yok. Sorunları çözdükleri anda hızlanacaklar."

"Bence şimdilik sürpriz Mercedes. Çok güçlü görünüyorlar, aynı zamanda yarış tempoları da çok kuvvetliydi. Bu yüzden bu hafta sonu sürpriz yapabilirler. Red Bull ve bizim aramızdaki savaşa dahil olmaları güzel olurdu."

"Bu pisti sevdim, epey hoşuma gitti. Görünüşe bakılırsa mücadele sezon başından bu yana gördüğümüzden çok daha yakın olacak. Bu da heyecan verici olacağını gösteriyor. Her halükarda yarın bir adım daha atmamız gerekiyor."