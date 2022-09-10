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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Leclerc: "Şu ana kadar durum Ferrari için pozitif"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, cuma gününün ardından iyi durumda olduklarını söyleyerek pazar günkü yarış için umutlu olduğunu söyledi.

Abdullah Çelik
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Leclerc: "Şu ana kadar durum Ferrari için pozitif"
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Monakolu pilot, cuma günü en iyi üçüncü zamanı yapsa da, yarış temposu anlamında kuvvetli durumdaydı.

Cuma gününün ardından konuşan Leclerc, gününü şöyle yorumladı: "Spa'yla kıyaslandığında aracımızın benzer bir durumda olduğunu söyleyebilirim. Durum burada biraz daha zor ama benzer bir noktadayız."

"Yani biraz daha zorlu bir gün bekliyorduk ama iyi bir ilk gün geçirdik. şimdi yarın bir adım daha ileri gitmemiz gerekiyor. Fakat şimdiye kadar kendimi iyi hissediyorum."

Yarışı kazanabilecek bir araca sahip olup olmadığı sorusuna Leclerc, "Bugün hissiyat gerçekten çok iyiydi."

"Red Bull'un hızını ne kadar maskelediğini bilmiyorum, bu yüzden yarın her şeyi bir araya getirdiklerinde nasıl olacaklarını göreceğiz fakat bizim için bugün hissiyat gerçekten iyiydi."

"Umarım bu durum devam eder." cevabını verdi.

Cezalar olmasaydı da pole pozisyonunu kazanabilecek kadar iyi hissedip hissetmediği sorulduğunda ise Leclerc, "Evet, öyle olduğunu düşünüyorum. Her şeyi bir araya getirirsek, oldukça fazla potansiyel olduğunu düşünüyorum, bu yüzden yarını sabırsızlıkla bekliyorum.

"Şimdi yapmamız gereken temel şey denge anlamında tatlı noktayı bulmak, henüz tam olarak bulamadık."

"Araç dengesi anlamında çok tutarlı değildik ve birçok farklı şey denedik, ama genel olarak bakarsak, gitmek istediğimiz yönü bildiğimizi düşünüyorum."

"Şimdilik yere basma gücü anlamında doğru seviyeyi bulmuşuz gibi görünüyor ama  sıralama turlarını görmek lazım." cevabını verdi.

Son olarak yarış temposuyla ilgili de, "Yarış temposu aslında sıralama temposundan daha güçlü görünüyordu. Kendi tarafımda, araçta daha fazla yakıt varken daha mutluydum, bu yüzden işler iyi görünüyor." dedi.

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