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Formula 1 Bahreyn GP

Leclerc: "Şu ana kadar araçla ilgili herhangi bir sürpriz yaşamadık"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, sezon öncesi testlerde söylediği gibi Bahreyn GP antrenman seanslarının ardından da şimdilik araçta bir sürpriz yaşamadıklarını ve her şeyin plana göre işlediğini söyledi.

Burak Yasul
Güncel:
Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Erik Junius

2024 sezonunun ilk hafta sonunda pilotlar piste çıktı ve artık kışın yaptıkları çalışmaların meyvelerini toplayacaklar.

GEçtiğimiz yıl özellikle sezonun ilk bölümünde sorun yaşayan ve hayal kırklığına uğrayan Leclerc, sezon sonunda aldığı peş peş pole pozisyonlarıyla moralini toparladı.

Sezon sonunda Leclerc'in aldığı pole pozisyonlarına rağmen takımın geçtiğimiz yıl en büyük sorun yaşadığı alan yarış temposuydu. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen sezon öncesi testlerde bu konuda mesafe kaydettikleri görülse de cumartesi günü yarış koşulmadan bu durum netlik kazanmayacaktır.

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen üç test günü boyunca araçtan memnun olduğunu söyleyen Leclerc, antrenman seansından sonra da sözlerini yineledi.

Leclerc, "Araç iyi hissettirdi, yine en azından bizim açımızdan büyük bir sürpriz olmadı."

"Yani bu yine iyi bir şey, iyi veya kötü bir sürpriz yaşamadık, araç olarak da olmasını beklediğimiz gibi."

"2. antrenmanda tek turluk bir lastikteyken bir hata yaptım. Bunun dışında şimdi her şey yarınla ilgili, bir adım daha ileri gitmeye odaklanmaya çalışıyoruz."

"Mercedes güçlü görünüyor, bu biraz sürpriz oldu ama yakıt yüklerini bilmiyoruz. Bu yüzden yarın tüm cevaplarımızı alacağımızı düşünüyorum." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Son iki yılın baskın takımı olan Red Bull'un serbest antrenmanlarda çok ortaya çıkmaması üzerine Red Bull'un durumu hakkında ise Leclerc, "Bilmiyorum. Her zaman yılın ilk perşembe gününden sonra daha fazla şey anlamayı umarım ama hiçbir zaman daha fazla şey anlayamazsınız."

"Bu yüzden yarını beklememiz gerekecek. Ancak bu arada yapabileceğimiz en iyi şey kendimize odaklanmak ki şimdiye kadar da bunu yaptık. Aracın hissiyatından oldukça memnunuz ve şimdi nerede olduğumuzu görmek için yarını bekleyelim." dedi.

Geçtiğimiz tek turda hızlı olan ancak özellikle sezonun ilk bölümünde yarış temposunda sorun yaşayan Ferrari'de, geçtiğimiz hafta gerçekleşen sezon öncesi testlerin ardından serbest antrenman seanslarında da bu alanda gelişme olduğu düşünülüyor.

Monacolu pilot, şimdilik durumdan memnun ve geçen yıla göre bu alanda gelişme kaydettiklerini düşündüğünü antrenman seansının ardından tekrar dile getirdi.

Leclerc, "Evet, oldukça iyi görünüyordu. Hissiyat oldukça iyiydi, yine araçla oldukça iyi hissettim ve geçen yıla kıyasla çok daha iyi bir başlangıç oldu."

"Geçen yıl ilk yarışa geldiğimizde aracımızı optimize edebileceğimiz doğru pencerenin tam olarak ne olduğunu bilmek çok zordu."

"Bugün durum böyle değil, bu özel araçla en iyi performansımızı sergilemek için doğru pencerede olduğumuzu biliyoruz. Şimdi her şey yarınla ilgili, yarının koşullarını tahmin etmeye çalışmak ve bu hafta sonunu en iyi şekilde değerlendirmek." dedi.

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