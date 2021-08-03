Leclerc: "Stroll'ün gerçekçi olmayan atağı küçük bir hata değildi"

Stroll, Hungaroring'in ilk virajına gelirken ıslak pistte fren noktasında geç kalınca yeteri kadar yavaşlayamadı ve kendisinden çok daha ileride olan Leclerc'in aracına vurdu.

Bu kaza sonucunda hem Leclerc, hem de Stroll araçlarındaki hasarlar nedeniyle yarışa veda ettiler.

Leclerc de temasın ardından McLaren pilotu Daniel Ricciardo ile temas yaşamaktan kurtulamadı. Bu temas sonucunda Ricciardo spin attı ve aracına hasar aldı. Ricciardo yola devam edebilse de hasarın ardından zorlu yarışta ancak 11. olabildi.

Stroll, engellenebilir bir kaza yaptığı için gelecek yarış Belçika GP için 5 sıra grid cezası aldı.

Kaza nedeniyle mutsuz olan Leclerc, Stroll'un bu şekilde bir atağa kalkmasının gerçek dışı olduğunu söyledi.

Leclerc, "Bazen küçük hataların büyük sonuçlarının olabileceğini biliyorum."

"Ancak bu sefer, gerçekten küçük bir hata olmadığını düşünüyorum. Lance'i aynalarımda göremedim. 5-6 sıra gerideydi, bu yüzden orada bir şeyler denemesi oldukça gerçek dışıydı."

"Ancak hayat böyle, bu tür şeyler oluyor. Çok sinir bozucuydu. Sezonun ilk yarısında oldukça şanssız tarafta olduğumu düşünüyorum ancak durum böyle ve sezonun ikinci yarısında daha iyi olmaya odaklanacağım." dedi.

Leclerc ve Ricciardo, kendilerinin önünde olan kazaların ardından ilk virajda 2 ve 3. sıraya yükselecek gibi görünüyordu.

Kaza olmasaydı yarışı kazanıp kazanamayacağı sorulduğunda Leclerc, "İhtimallerden bahsedersek, çok fazla şey mümkün olabilirdi."

"Öndeki araçlara bakınca, performansımıza bakarak galibiyet için mücadele edebileceğimiz performansımız vardı."

"Açıkçası ilk turda yaşadığımız kazanın ardından, oradan nereye ulaşabilirdik konuşmak çok zor." dedi.

Ferrari Takım Patronu Mattia Binotto, Leclerc'in Valtteri Bottas'ın başlattığı kazadan kurtulmasının ardından gelen bu kaza nedeniyle hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

Binotto, "Charles iyi kalkış yaptı. Araca hasar vermemek için temkinliydi ve iyi bir pozisyondaydı."

"İlk viraj neredeyse tamamlanmıştı ancak bu kaza oldu. Bir nevi gerçekten aptalca bir kazaydı. Bu tür şeylerin olmaması gerektiğini düşünüyorum, ancak durum bu." dedi.