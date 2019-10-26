Leclerc, startta Verstappen'i avlamayı planlıyor

Ferrari'nin yaz tatilinden bu yana olan pole istikrarı Meksika'da Verstappen tarafından sonlandırıldı. Verstappen pole pozisyonunu kazanırken Ferrari pilotları ikinci ve üçüncü sıralarda kaldılar.

Ferrari normalde antrenmanlarda oldukça güçlü göründü ancak her şeyin önem kazandığı sıralamalarda geride kaldı. Leclerc, son turunda iyi performans sergileyemezken Sebastian Vettel sarı bayraklar nedeniyle yavaşlamak zorunda kaldı.

Leclerc, "Çok mutluyum çünkü özellikle Q3'teki ilk turumda araç çok iyiydi. İlk turda iyiydik ve ikincide ön tarafın daha güçlü olması için biraz daha denge eklemeye çalıştık. Bu ilk sektörde yardımcı oldu ancak son sektörde zorlandım ve aracın arkasını kaybettim."

"Bu yüzden ilk sektörde bulduğum zamanı kaybetmiş oldum. Ancak Red Bull çok hızlıydı. Özellikle Max aşırı hızlıydı."

"Onların hızlı olmasını bekliyorduk. Özellikle 3. antrenman seansından sonra pole mücadelesi vermeyi umuyorduk ancak sıralamalarda onlar çok hızlıydı. Yine de yarınki yarış uzun olacak."

"Bu sefer pole pozisyonundan başlamayacağım, ikinci sıradan başlayacağım ancak umarım Max'in hava koridoruna girerek fırsat bulabilirim. Start tabii ki önemli olacak." dedi.